Galilea Montijo estaría en problemas ausentarse de 'Hoy' e irse de fiesta con sus amigos

Ciudad de México.- Galilea Montijo se encuentra en el ojo público después de haberse marchado de los foros de Hoy durante la emisión del pasado jueves 24 de octubre, por tener supuestos problemas de salud. Y es que, según lo dicho por la propia conductora de televisión, se encontraba afónica después de disfrutar al máximo del concierto de Bruno Mars, en el Upfront de Televisa/Univisión, donde supuestamente el cantante de Die With A Smile le pidió que coreara algunas de sus canciones.

En aquella emisión, Galilea hablaba de manera ronca y, priorizando la experiencia de la audiencia del matutino de Las Estrellas, optó por abandonar los foros, puesto aseguró podría incomodar a la gente escucharla de esta manera, así como también indicó que iría al médico para que la inyectaran y poder regresar al día siguiente a la próxima emisión de Hoy, cosa que incluso prometió a la audiencia, pero no cumplió.

En aquella ocasión, Galilea declaró: “Me tengo que ir porque saben que es horrible para el público que uno esté así. Voy a ir a que me inyecten porque ayer ya me inyectaron, pero no funcionó”, declaró la famosa. El problema llegó horas después, cuando compartió algunas fotografías de su asistencia a la fiesta de pre-cumpleaños de publicista Danna Vázquez, donde se le vio pasar grandes momentos con su pareja, Isaac Moreno.

Las imágenes fueron compartidas por la propia Galilea Montijo y se aprecia que se encuentra en el patio de una casa, junto a sus amigos. Si bien, desde hace bastante tiempo, la conductora tiene deshabilitados los comentarios en su cuenta de Instagram, la realidad es que estas fotografías no tardaron en dar el brinco a otras redes sociales, como fue el caso de X (aplicación antes conocida como Twitter), donde los internautas sí que podían manifestarse.

Galilea Montijo reaparece en fiesta tras irse de 'Hoy' por enfermedad

Como era de esperarse, hubo gente que criticó a la famosa por marcharse de Hoy e irse a una fiesta horas después, así como también hubo quienes señalaron que utilizaría su supuesta afonía para no acudir a trabajar, mientras que otros le vaticinaron problemas en Televisa por ausentarse. Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce con precisión cuál es el estado de salud de la famosa y es que, en los retratos compartidos no se le puede ver hablar, por lo que se ignora si habría ido a la celebración enferma.

