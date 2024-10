Georgina Rodríguez es hospitalizada de urgencia; así está la esposa de Cristiano Ronaldo

Comparta este artículo

Bahía de Jumeirah, Dubai.- Recientemente se confirmó que la reconocida modelo, Georgina Rodríguez, tuvo un revés en su estado de salud y fue hospitalizada de emergencia, permaneciendo varios días internada. La presunta esposa del jugador de futbol más valioso de la actualidad, Cristiano Ronaldo, al parecer estuvo grave varios días antes de ser dada de alta, y así se encuentra en estos momentos.

La también reconocida empresaria, que actualmente es mayormente conocida por su reality show en Netflix, que se titula como Soy Georgina, hace poco confirmó que tuvo un severo problema de salud, por lo que debía de ser internada de inmediato para administrar los médicos necesarios y monitorear su avance, cuidando que su estado no empeorara. Los informes señalan que estuvo cuatro días en el nosocomio siendo observada de cerca por su equipo médico.

Rodríguez, que se dice se casó en secreto con el padre de sus seis hijos y actual jugador del Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí, tuvo que tomar la medida antes mencionada a causa de un cuadro de neumonía, que como se sabe, en caso de no ser tratada como corresponde, puede presentar severas complicaciones, y en el peor de los casos inclusive la muerte. Georgina no brindó detalles de su enfermedad, pero ha aclarado que se encuentra bien.

Georgina y Cristiano. Internet

Fue mediante su cuenta de Instagram que Georgina confirmó su hospitalización, confesando que pasó cuatro días internada y que actualmente se encuentra fuera de peligro, así que sus médicos decidieron darle el alta, por lo que ya se encuentra de regreso en casa con el exjugador del Real Madrid, aunque como es de esperarse por la delicada enfermedad, deberá de tener ciertos cuidados hasta que se encuentre 100 por ciento recuperada.

Finalmente, la originaria de España, mediante la red social anteriormente mencionada, ha compartido una fotografía en la que exhibe el precioso ramo de flores que le compró su familia para celebrar su salida del hospital para terminar su recuperación en la comodidad de su hogar, junto a un mensaje de agradecimiento a su familia por el detalle y a sus médicos: "Me cuidaron maravillosamente y estoy muy agradecido por todo por una estadía tan maravillosa. Gracias".

Georgina sale del hospital. Instagram @georginagio

Fuente: Tribuna del Yaqui