Hay pleito: Carlos Trejo confirma en 'VLA' que peleará con Alfredo Adame y lo humilla

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el reconocido cazador de fantasmas, Carlos Trejo, ha despertado la polémica con su rival desde hace más de cinco años, el actor de melodramas, Alfredo Adame, debido a que en su reciente entrevista en Venga la Alegría no dudo al momento de humillarlo en vivo y confirmar que hay un acuerdo para que se realice nueva pelea ante las cámaras, señalando que por su parte sí se hace el pleito.

Hace casi seis que en el programa Hoy, Adame y Trejo se presentaron para confrontarse directamente después de tantos dimes y diretes en contra del otro en entrevistas y redes sociales como Instagram, donde los ánimos se elevaron y la entonces productora, la hoy difunta Magda Rodríguez, tuvo que intervenir. Finalmente, las celebridades pactaron fecha, hora y lugar en el que tendrían una pelea mano a mano.

Aunque sí se realizó la conferencia previa a la pelea, Trejo perdió los estribos y le abrió un pedazo de ceja al actor de Televisa, consiguiendo que se cancelara, y desde entonces no se ha podido pactar otra fecha. Y tras cinco años de todo lo ocurrido, El Rey Grupero al tener a Carlos en el foro, le cuestionó si ya se haría la pelea en algún momento, a lo que este respondió que por su parte está dispuesto: "Pues cuando el tipo se convierta en un poquito más de hombre, aquí somos hombres no payasos, ya van varias veces, de hecho nos quisieron juntar para una pelea en noviembre".

El exparticipante de Inseparables, mencionó que él está listo para enfrentarse en un mano a mano, pero que no le parecen las condiciones que pide el "mamarracho" del participante de Los 50, debido a que a él lo ponen en una completa desventaja y solo quiere que sea en igualdad de condiciones: "Él con careta y yo sin careta, él sin guantes, a mano libre, y yo obviamente con las manos cerradas. La idea es como quedó".

Finalmente, Jawy Méndez, le cuestionó si no le daba miedo que fuera a darle una buena dosis de patadas de bicicleta, como el exintegrante de La Casa de los Famosos, emitida por Telemundo, bautizó a las patadas que dio en una pelea callejera, después de haber caído al suelo, a lo que Carlos se rio divertido que sí le daba miedo pero que le diera un infarto de la risa: "Sí me da miedo porque me puedo atacar de la risa de tanto, me puede dar un infarto".

Fuente: Tribuna del Yaqui