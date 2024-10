Horóscopos de HOY sábado 26 de octubre por Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero y trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este primer día del fin de semana? Si la respuesta es afirmativa, es indispensable que leas con atención los horóscopos de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoy, sábado 26 de octubre del 2024, encontrarás las predicciones más importantes de amor, dinero, trabajo y salud. ¡Toma nota!

Horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, sábado 26 de octubre del 2024: Predicciones del día, según tu signo zodiacal

Aries

No te metas en problemas, querido Aries. Trata de hablar con tu jefe sobre las cosas que no te gustan y busca opciones para dar tu máximo. Los puntos medios no son malos.

Tauro

Es muy importante que hoy, sábado 26 de octubre, te dediques a descansar, ya que has tenidos una semana muy ocupada. No tengas miedo de equivocarte; así es la vida en ocasiones.

Géminis

Aguante un poco en el trabajo y las jornadas largas, luego se pondrá feliz con los resultados. No se preocupe por su salud, desaparecerá ese dolor de cabeza si se relaja.

Cáncer

Tiene mucho protagonismo en su entorno social durante este fin de semana; los astros le recomiendan dar lo mejor de sí mismo. En tema de dinero, pronto logrará pagar sus deudas.

Leo

Los problemas económicos que le agobian se resuelven con facilidad este sábado; tenga fe en que las cosas siempre se acomodan a su favor. No sea infiel con su pareja, o el karma lo arruinará.

Virgo

Tendrá que terminar unos informes laborales durante este sábado, pero todo saldrá bien si se apresura, querido Virgo. Necesita relajarse o hacer alguna actividad al aire libre para despejarse.

Libra

Excelentes perspectivas amorosas durante este fin de semana, aprovéchelas y podrá iniciar una nueva relación especial. Es posible que le sorprendan con un ingreso inesperado; sea agradecido.

Escorpio

La ayuda de sus compañeros le resultará buena en esta semana; verá que todo mejorará en un par de días. Trate de comer mejor este sábado, y verá cómo su ánimo cambia rápidamente.

Sagitario

Lleve a su pareja a una gran celebración y verá cómo se vuelven más unidos gracias al diálogo honesto. Una ayuda exterior le vendrá bien para solventar sus deudas en tarjetas de crédito.

Capricornio

Acudirá al trabajo con mala actitud, ya que todo le ha salido mal, pero si no cambia su actitud, esa suerte no cambiará. Ocasionalmente le invade la tristeza, no se deje llevar.

Acuario

La vida familiar le dará muchas satisfacciones y le ayudará con un problema severo en su trabajo. Su economía mejora notablemente este sábado 25 de octubre.

Piscis

El horizonte profesional se encuentra sin problemas durante este fin de semana. Su hígado está perfecto, pero no abuse del alcohol y trate de tomar más agua.

Fuente: Tribuna