Lo sacan del clóset: Tras FOTOS con hombre, actriz de TV Azteca cancela boda con galán de Televisa

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora rompe el silencio sobre la orientación sexual de famoso galán de Televisa a casi un año de haber terminado su compromiso luego de que salieran a la luz fotos muy comprometedoras del actor con otro hombre. Se trata de Jeni de la Vega, quien se comprometió en septiembre del 2023 con Eleazar Gómez, conocido por sus papeles en melodramas como Luz Clarita, Clase 406, Rebelde, Lola, Érase una vez, Miss XV, Amores verdaderos y Muchacha italiana viene a casarse.

Como se recordará, Eleazar protagonizó un fuerte escándalo luego de que a finales del 2020 cuando su entonces pareja Tefi Valenzuela lo denunció por violencia. La agresión provocó una ola de críticas hacia Gómez, quien vio su carrera severamente afectada, y lo llevó a la cárcel por varios meses. Tras salir libre en 2021, el histrión se comprometió con la la exparticipante del reality de TV Azteca Enamorándonos en septiembre del 2023 hasta que en diciembre del mismo año anunciaron que terminaban su relación.

Al mismo tiempo empezaron a circular rumores de que el actor tenía una presunta relación amorosa con el activista e influencer defensor de los derechos LGBTQ+ Mario Sierra luego de ser captados juntos en un yate. Y aunque la influencer no quiso hablar en su momento sobre las razones que llevaron a su ruptura, ahora deja en duda lo que sucedió. En una entrevista publicada en el canal de YouTube del reportero Ernesto Buitrón, De la Vega dijo que su separación es definitiva.

"Ya lo que pasó pasó. Como les decía, yo no creo en las segundas partes. Creo que es muy raro que alguna segunda parte sea buena. Lo que pasó con él ya pasó, ya se terminó. Le tengo un cariño y un respeto porque éramos pareja y nos íbamos a casar pero de ahí a que vuelva a poder pasar algo, ya no". Al preguntarle si él intentó él regresar con ella, reveló que no: "No, sí hemos coincidido en lugares y todos pero de tener una cercanía con él ya no (...) ya no hay comunicación".

Cuando reporteros le preguntaron si decidió finalizar su compromiso por todos los escándalos y mala fama que rodea al actor en su vida personal, confesó: "Por supuesto, si el río suena es porque agua lleva. No es porque diga que me faltó al respeto, en ningún momento lo hizo, pero al final yo venía de una etapa de mi vida donde yo estaba un poco dolida y creo que eso fue lo que me orilló. Hoy en día me estoy sanando, creo que todos tenemos traumas de niños pero estoy trabajando en mí precisamente para no repetir patrones", comentó, asegurando que está soltera.

Y sobre la supuesta infidelidad de su ex con el influencer Mario Sierra, Jeni fue tajante. "Mira, ese tema yo no sé ni qué decir", comentó entre risas. "Yo no sé qué decir al respecto porque yo no estaba presente lo que yo sí creo es que eran amigos. Si pasó algo más o no yo no soy quién porque no sé realmente (...) para empezar no soy celosa y ponerme celosa de otro hombre creo que es algo que no va conmigo". Y agregó que aunque no cree que haya sucedido algo, tampoco puede confirmar que sea mentira.

"Yo no creo que haya pasado, para mí las fotos que mostraron eran fotos muy normales, no eran nada comprometedoras pero eso no fue lo que terminó la relación, fueron otras cosas que no tienen nada que ver", manifestó. Sobre si le preguntó al respecto a Gómez, dijo: "Claro que sí, hablamos del tema pero hasta donde yo sé eran amigos". Y aunque reporteros aseguraron que habría unas fotos que no han salido a la luz donde habría "besos y caricias" entre Eleazar y Sierra, Jeni se dijo en paz.

"Yo no las he visto pero si las hay o no, estamos en pleno siglo XXI. No me sentiría mal porque ya es parte de mi pasado entonces lo que él haga o deje de hacer no tiene ningún tipo de interés que me pueda dar". Finalmente, aseguró que si él quiere tener una relación con un hombre o una mujer, que es libre de hacerlo: "Si lo hace con un hombre o con una mujer ya es cuestión de él. Amor es amor como dice Danna Paola. Si él encuentra el amor en hombre o mujer ya es tema de él", concluyó.

