Muerte en TV Azteca: Infarto mata a famoso cantante y 'Ventaneando' filtra secreto que nadie sabía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A 8 años de su triste fallecimiento, revelan una impactante noticia acerca de un famoso cantante en TV Azteca. Se trata de Juan Gabriel, quien murió el 28 de agosto del 2016 a los 66 años a causa de un infarto agudo de miocardio. El mundo de la música y el espectáculo se llenó de luto, pues su deceso ocurrió de forma bastante sorpresiva, dejando muchas incógnitas a su alrededor. Aunque con el paso de los años han salido varios secretos, ahora en Ventaneando se filtra uno que dejó a todos en shock.

Juan Gabriel (QEPD)

La cantante española y exintegrante de La Quinta Estación, Natalia Jiménez, reveló para el programa de espectáculos de Pati Chapoy que el artista mexicano quería tener un hijo con ella. Sí. Y es que el intérprete de Amor eterno, Querida y Hasta que te conocí, en vida le dijo a varias artistas cercanas a él que quería cumplir un deseo muy importante: tener un hijo con ellas. Aunque era un secreto a voces que 'Juanga' era homosexual (pese a que nunca lo confirmó públicamente), el cantante tuvo 5 hijos.

Natalia Jiménez y Juan Gabriel

Luego de que en el pasado mes de agosto Juan Gabriel cumpliera 8 años desde su partida, ahora sale a la luz que una de estas mujeres elegidas fue la española de 42 años, quien contó a Ventaneando que tras la muerte del 'Divo de Juárez', le informaron que él quería tener un hijo con ella. En entrevista para los medios en el aeropuerto de la CDMX, Natalia reaccionó a la noticia y dejó en shock a todos por su revelación:

"Era muy de que quería reproducirse con todo el mundo (ríe) pero bueno, él también tenía mucho sentido del humor. Imagino que también lo hacía por hacer reír a la prensa porque era muy agradable". Pese a que es un tema delicado, Natalia aseguró que él nunca se lo dijo: "No, nunca me lo dijo a la cara, muy cobarde", mencionó. "Nos hubiéramos vacilado con eso porque él era muy simpático la verdad".

Natalia Jiménez y Juan Gabriel

Y aunque el reportero y conductor de Ventaneando Ricardo Manjarrez comentó que seguramente no se hubiera negado a la petición de Juan Gabriel, Natalia fue tajante y dijo entre risas que probablemente sí, ya que ya tiene una hija con su expareja: "Bueno, no sé. Seguramente sí. Yo ya con una ya estoy servida hijo, más no por favor", comentó sonriendo. Finalmente, Jiménez reveló estar feliz por esta etapa en su vida ya que próximamente contraerá matrimonio con su prometido Arnold Hemkes en Guadalajara, Jalisco.

Fuente: Tribuna