Mujer afirma que Chris Brown la violó en un yate afuera de propiedad de Sean ‘Diddy’ Combs

Ciudad de México. — Chris Brown, cantante de R&B, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego de que una mujer que lo acusó de drogarla y violarla en 2020 resurgiera en el documental Chris Brown: A History of Violence, producido por Investigation Discovery. La demandante, identificada como Jane Doe, relata en el documental detalles del presunto incidente que, según ella, tuvo lugar en un yate atracado cerca de la mansión del rapero Sean ‘Diddy’ Combs en Star Island, Miami.

Según la versión de Doe, los hechos ocurrieron durante una fiesta en diciembre de 2020. La mujer recuerda haber conocido a Brown en el yate, donde el cantante le ofreció bebidas alcohólicas. "No recuerdo si lo vi servirlas, pero simplemente me lo bebí y él me dio otra", relató. Doe afirma que poco después comenzó a sentirse cansada y con el cuerpo pesado, lo que atribuye a haber sido drogada.

La acusadora narra que Brown la llevó a una habitación del barco, donde presuntamente abusó sexualmente de ella, a pesar de que ella intentó resistirse. "No podía moverme y dije 'No'. Lo siguiente que supe fue que él estaba dentro de mí", afirmó entre lágrimas. Doe añadió que el cantante la besó durante el acto para evitar que hablara.

Aunque el yate donde ocurrieron los hechos estaba vinculado a la propiedad de ‘Diddy’, la mujer no acusa al rapero de participar en la agresión ni de estar relacionado directamente con el abuso. Doe lo describió en el documental como "realmente agradable" durante su breve encuentro en la fiesta.

El abogado de Doe, Ariel Mitchell-Kidd, señaló que aún no han confirmado si Combs era propietario del yate o simplemente lo había alquilado, pero aclaró que el yate estaba atracado detrás de su casa en Star Island. En tanto, una fuente cercana a Diddy aseguró que las acusaciones no lo involucran y no tiene relación con la situación.

Doe presentó la demanda por primera vez en enero de 2022, exigiendo una compensación de 20 millones de dólares. Sin embargo, Brown negó las acusaciones desde el principio y filtró mensajes de texto que la demandante le había enviado, aparentemente para limpiar su nombre.

En agosto de 2022, la demanda fue desestimada sin perjuicio debido a la falta de representación legal. Ariel Mitchell-Kidd y George Vrabeck, abogados de Doe en ese momento, abandonaron el caso al recibir información de la Policía de Miami Beach que "les impedía" continuar con la representación.

Mitchell-Kidd ha retomado recientemente la defensa de Doe, expresando su arrepentimiento por no haber logrado la confianza plena de su cliente en el pasado. “Adoro a mi cliente y creo que lo que le sucedió es 100 por ciento cierto", declaró a People.

El estreno de Chris Brown: A History of Violence, previsto para este domingo a las 9 p.m. ET en Investigation Discovery, arrojará luz sobre las acusaciones en contra del artista, quien a lo largo de su carrera ha enfrentado múltiples controversias relacionadas con violencia y abuso.

El documental no solo examina este caso reciente, sino también otros incidentes problemáticos del pasado de Brown, lo que subraya el complicado historial del cantante en cuestiones legales y personales. Hasta el momento, ni los representantes de Brown ni sus abogados han respondido a las solicitudes de comentarios. Tampoco se ha confirmado si Mitchell-Kidd planea volver a presentar la demanda contra Brown.

Este nuevo testimonio reaviva la controversia en torno al artista y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de figuras públicas en contextos de violencia y abuso, en una industria que sigue enfrentando señalamientos por encubrir este tipo de comportamientos.

Fuente: Tribuna