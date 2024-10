Tras acusaciones de asesinato, polémica actriz de Televisa se sincera y hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de enfrentar una gran cantidad de odio por acusaciones de asesinato a su marido, Mario Bezares, la tan polémica actriz y cantante, Brenda Bezares, recientemente ha decidido brindar una entrevista para Imagen TV en la que se ha sincerado sobre su salud mental a raíz del regreso de todo el hate de la gente, pero solo en su contra por apoyar al histrión, haciendo una dura confesión.

La intérprete de temas como Más Fuerte, en las últimas semanas ha enfrentado el hate de internautas en redes sociales e incluso por parte de su antigua televisora, Multimedios, tras la gran final de La Casa de los Famosos México, en la que la acusan de ser una mujer "prepotente", problemática, además de supuestamente tratar de opacar el brillo de su esposo y querer siempre ser ella la que sobresalga en entrevistas, obras y demás, aprovechándose de la fama que ganó Mario.

Ante este hecho, la ahora actriz de La Señora Presidente, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para De Primera Mano, en la que declaró que pese a todo lo que vivió en el pasado, la realidad es que aún no es tan fuerte y sí le afecta lo que se dice de ella en todos lados: "He sufrido muchos shocks post traumáticos, tengo muchas cosas en las que debo de seguir trabajando, obviamente siempre pienso que estoy curada de espantos, o que ya estoy muy fuerte, y que nada me va a mover, pero sí, hay cosas que todavía me mueve".

Brenda, en el video compartido a Gustavo Adolfo Infante en dicho programa, señaló que se ha mantenido al margen por prudencia, pero que ahora quiere que se pongan en su lugar e imaginen todo lo que vive y atraviesa al tratar con tanto odio, con tantos chismes de gente con la que ni siquiera ha tenido trato personal o laboral, solo por querer hacer una nota: "Me parece gravísimo, muy peligroso, sobre todo por las consecuencias que pueda traer. Sí entiendo que es una cosa generada, que es alguien que me tiene mucho coraje y está generando este tipo de notas. Solo te puedo decir que el tiempo se encarga de poner a todos a su lugar".

Finalmente, quiso dejar en claro que ella nunca he cobrado por las fotos que se le han pedido en la vida y que no lo hará, y que tampoco va a bajar la cabeza, que solo va a mirar en alto y a los ojos a aquellos que quieren seguirla dañando, pese a que atraviesa por graves problemas actualmente: "No tengo nada de que arrepentirme, nada que esconder y todo que ser. Sí he pasado por ataques de pánico, sí he pasado por ansiedad y depresión, pero voy a salir".

