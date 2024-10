Tras críticas de Eduardo Verástegui, Wendy Guevara no se queda callada y arremete contra él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eduardo Verástegui saltó a la fama tras formar parte del grupo musical Kairo; sin embargo, con el pasar de los años y luego de que el grupo se desintegró, la celebridad no ha hecho más que acumular polémicas ya sea en el mundo de la política y de la farándula debido a su postura católica, la cual ha sido catalogada por muchos como extremadamente religiosa y de derecha, al grado en el que ha sumado varias críticas en redes sociales.

Es bajo este contexto que, desde hace varios meses, Verástegui ha lanzado mordaces comentarios en agravio a Wendy Guevara, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México e influencer trans, cuyos principales pronombres son en femenino; sin embargo, este hecho no es respetado por Eduardo, quien en más de una ocasión ha calificado a la ‘Perdida’ de ser un hombre. Como era de esperarse, esta postura no tardó en llegar a los oídos de la originaria de León.

Wendy Guevara se lanza contra Eduardo Verástegui

Wendy reaccionó a la forma de pensar de Eduardo Verástegui, frente a la prensa, cuando fue abordada por diversos medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde declaró que le parecía extraño que alguien con creencias religiosas tan remarcadas fuese por la vida “criticando” a la gente. La youtuber continuó su discurso expresando: “Ahí puedes ver la doble moral de la gente, en vez de andar en todo eso, debería de ser un poquito más respetuoso y no meterse en las vidas ajenas.”

La influencer destacó que Eduardo Verástegui tendría que evitar hablar de los demás, pero también lanzó la indirecta de que el comportamiento del también político podría deberse al hecho de que quizás, esté buscando atención mediática: “Ahí puedes ver la doble moral de la gente, en vez de andar en todo eso, debería ser un poquito más respetuoso, pero podemos ver cómo bueno, la doble moral de cada quien (…) Yo cre oque todos pensamos diferente, nada más lo que importa es no meterte en vidas ajenas, no andar opinando en lo que no te importa, y bueno, el señor quiere foco y foco va a tener”.

Wendy Guevara le responde a Eduardo Verástegui por llamarla "hombre"

Cabe señalar que Eduardo Verástegui no es el primer famoso que arremete en contra de Wendy de esta manera, puesto el concursante de La Casa de los Famosos México de la segunda temporada, Adrián Marcelo, ya había lanzado una indirecta similar en agravio a Guevara, en la que felicitaba a Mario Bezares por convertirse en el segundo hombre en ganar el reality show, lo que dejaba a la ‘Perdida’ como una persona del género masculino.

