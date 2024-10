Tras veto de 'Hoy', exintegrante de 'VLA' manda contundente recadito a Andrea Rodríguez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de los rumores sobre su presunto veto del programa Hoy por burlarse de sus secciones, el polémico exparticipante de Venga la Alegría y actor, Agustín Fernández, recientemente brindó una entrevista en la que habló nuevamente sobre su paso por La Casa de los Famosos México, y en el que aprovechó para justificar sus actitudes, mandándole un contundente recadito a la productora del matutino, Andrea Rodríguez Doria.

Como se sabe, después de que Agustín se burlara junto a Mariana Echeverría y otros de los tan odiados integrantes del 'Team Tierra', la productora de la emisión matutina salió a declarar lo decepcionada que se sentía: "Creo que está jugando muy mal. No nada más conmigo y con el programa, sino con sus amigos. Todo su juego ha sido negativo hacia todo. Cuando habla mal de las mujeres, de Nicola, de Wendy o dice cosas que no debe decir, me ha hecho pasar muchos corajes". Ante esto señaló que por el momento no le gustaría trabajar con él por ello, por lo que se dijo le implementó un veto.

Este rumor aumentó, cuando el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy solo estuvo dos minutos al aire en su visita al matutino de Televisa, a lo cual ella después respondió que no fue así, pero que solamente se apegaron a las preguntas base y él no habló más, así que no veía el porque hacer más: "Él habló poquito. Nosotros teníamos preguntas que estuvieron establecidas, pero si él habla chiquito, pues qué hago. Además, en Cuéntamelo Ya!, le pusieron los videos. Era redundante hacer eso. Por eso se lo aclaramos al principio".

Ahora, después de casi un mes de estos hechos, al ser entrevistado por Óscar Burgos en el programa de SNSerio, respondió que él no entiende porque le dieron tan poco tiempo en general, asegurando que jamás habló mal del programa y solo se malinterpretó todo lo que dijo: "Creo que hubo ahí un pequeño malentendido que dicen que hablé mal del programa, una cosa así. Yo vi un video para mí y se malinterpretó. Estaba hablando de otra cosa. Si es el que yo vi".

Tras esto, mencionó que se puso en contacto con la tía de Andrea Escalona para hablar al respecto y aclarar la situación, pero que no ha tenido el tiempo para ir a la televisora y poder sentarse a hablar con la hermana de la difunta Magda Rodríguez, quien le dio su primera oportunidad en México: "Lo hablé con la productora (Andrea Rodríguez), le escribí. Hablamos un poquito. No tuve todavía tiempo de ir a Televisa, pero sí nos debemos una charla. Yo creo que hablando, nos vamos a entender. Para mí fue completamente un malentendido".

Finalmente, aseguró que él por el cariño que le tiene al programa Hoy, jamás le dio un punto a Arath de la Torre para en las nominaciones, destacando que aunque por el momento no ha tenido un derecho a réplica en la emisión matutino, en algún momento se la darán y hablará con todos: "Hablando se entiende la gente… Quizás se malentendió algo o con mi forma de hablar muy argentino… A Andy la amo, al programa lo amo. Nunca hablaría mal del programa que quiero tanto, pero nos debemos una charla, en algún momento".

