Adele rompe en llanto al ver a Celine Dion y la abraza durante encuentro en Las Vegas

Las Vegas, Nevada. — La noche del sábado, el Teatro Coliseo del Caesars Palace fue testigo de un conmovedor momento que conmovió a los asistentes del show de Adele. La cantante británica, de 36 años, se mostró visiblemente emocionada al descubrir a Celine Dion entre el público, lo que provocó un emotivo abrazo entre las dos icónicas artistas.

Resulta que durante su interpretación de When We Were Young, Adele se detuvo abruptamente al ver a Dion, de 56 años, en la audiencia. La artista, visiblemente abrumada por la emoción, se acercó y abrazó a la legendaria cantante, quien estaba acompañada por sus hijos gemelos, Nelson y Eddy, de 14 años. El abrazo fue recibido con cálidos aplausos y vítores por parte del público, que celebró este momento de cariño y admiración mutua.

Además, Dion, mostrando su afecto, tomó la mano de Adele, la acercó a su rostro y la besó antes de separarse. En un video que se ha vuelto viral, se puede ver a Adele secándose las lágrimas antes de retomar su actuación. En un segundo clip, Dion también es vista limpiándose la cara con un pañuelo de papel, mientras un asistente la consuela.

Después de este emotivo intercambio, Adele regresó al escenario y dedicó un tributo a Dion, diciendo: "¡Ríndanse por la señora Celine Dion!" La aclamada artista se puso de pie y saludó al público, quien la recibió con un estruendoso aplauso. El intercambio entre las dos cantantes fue un reflejo del profundo respeto y admiración que se tienen mutuamente, lo que generó una ola de reacciones entre los fanáticos.

Esto es tan puro y emotivo de ver... Adele y Celine son uno de esos momentos", comentó un espectador en las redes sociales. Otro fan expresó su sorpresa, diciendo: "¿Por qué estoy llorando yo también?", mientras que un tercero agregó: "La reacción emocional de Adele al ver a Celine Dion es un hermoso recordatorio del respeto y la admiración entre íconos de la música".

Lo cierto es que Adele ha sido una gran admiradora de Dion a lo largo de los años y no ha dudado en compartir su aprecio por la cantante, incluso revelando que guarda un trozo de chicle que pertenecía a la estrella. En 2017, Dion tuvo el honor de entregar a Adele el Grammy a la Canción del Año por su éxito Hello, lo que reforzó aún más su vínculo.

Celine Dion, por su parte, ha enfrentado desafíos personales este año debido al síndrome de la persona rígida, una enfermedad que ha impactado su vida y carrera. Sin embargo, ha hecho apariciones públicas, incluyendo su regreso a los Grammy en febrero y su actuación en los Juegos Olímpicos de París en julio.

El emotivo encuentro entre Adele y Celine Dion no solo conmovió a quienes estaban presentes en el teatro, sino que también resonó en el corazón de millones de fanáticos que ven en ambas artistas un símbolo de la fuerza de la música y la amistad.

