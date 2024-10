Está embarazada: Sofía Rivera comparte que espera bebé junto a Eduardo Videgaray

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas semanas circulaba un rumor por los pasillos de Televisa que sugería la posibilidad de que Sofía Rivera Torres estuviera esperando su primer bebé. Este fin de semana han dejado de ser simples especulaciones; la actriz y su pareja, Eduardo Videgaray confirmaron en redes sociales que van a convertirse en padres. Ambos se mostraron muy emocionados y compartieron la noticia con un toque de sentido de humor.

Según dijeron, el amor que se tienen ha podido superar grandes retos, por lo que están convencidos que están preparados para criar a un hijo. "Vamos a complicarnos la vida un poquito más y por eso les anunciamos que ¡vamos a ser papás!", dijeron y enseguida se pusieron sobre la cabeza unas gorras que tenían inscritas las leyendas 'papá' y 'mamá'. El embarazo ocurre después de seis años de estar casados. Durante este tiempo tuvieron conversaciones sobre darle la bienvenida a un tercer integrante a la familia.

El clip continúa con la presentación de varias imágenes sobre las diferentes experiencias que han vivido como pareja. Incluyeron también algunos momentos en los que descubrieron que sus vidas estaban cerca de cambiar con la llegada de un bebé. Mostraron, por ejemplo, cuando la prueba de embarazo casera resulta positiva y cuando acuden a una cita médica para realizar el primer ultrasonido.

Por su parte, Videgaray reveló la fecha del parto. "Nos vemos en abril", mencionó. Sus seguidores enviaron decenas de mensajes felicitándolos y les enviaron buenos deseos. Tal como el par de famosos, algunos usuarios les escribieron comentarios cómicos: "¡Qué Por favor que se parezca más a Sofía!", "Va a ser tu hijo o tu nieto? Jajaja ntc, muchas felicidades a los dos! La pareja más irreverente que conozco, me encanta, saludos!", se puede leer.

El año pasado, la actriz reveló sus deseos por convertirse en mamá. Explicó que gracias a su papel como madrastra de Andrea fue como se fue el miedo que tenía de cuidar de alguien más pequeño. "No lo hago tan mal; no he arruinado la vida de nadie, al contrario, me dicen que la he mejorado". De la misma manera, Eduardo confesó en el pasado que le emocionaba la idea de ser padre por segunda vez.

Fuente: Tribuna Sonora