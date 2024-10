James Franco rompe el silencio y revela que cambió después de acusaciones de agresión sexual

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. — James Franco, de 46 años, rompió el silencio sobre las transformaciones personales que ha experimentado luego de las acusaciones de agresión sexual que terminaron con su carrera en Hollywood. En una extensa entrevista con Variety, el actor aseguró que el escándalo y su posterior exilio profesional lo llevaron a replantear sus prioridades y cambiar su estilo de vida.

Para quien no lo sepa, en 2019, cinco mujeres demandaron a Franco, acusándolo de abuso de poder como maestro y mentor. Según las denunciantes, el actor utilizó su posición en clases de actuación para aprovecharse de ellas, lo que provocó la ruptura de varias relaciones personales, incluida la amistad con su colaborador habitual, Seth Rogen.

Franco resolvió el caso en 2021, pagando dos mil 235 millones de dólares a las víctimas como parte de un acuerdo extrajudicial. A partir de entonces, la industria del cine en Estados Unidos le cerró las puertas, obligándolo a hacer un alto en su carrera durante la pandemia de Covid-19.

Tuve que cambiar toda mi forma de vida”, confesó Franco. “Independientemente de lo que me hubiera pasado antes, necesitaba hacer ese trabajo personal para cambiar quién era”.

Durante la entrevista, el actor de 127 Hours reconoció que, antes de la pausa forzada, su éxito en Hollywood no le brindaba satisfacción:

Era un adicto al trabajo. Iba todo el tiempo y, aunque había buenos momentos, una película que gustaba o una nominación a un premio, no los disfrutaba. Siempre necesitaba más”.

Franco aseguró que los desafíos que enfrentó, aunque dolorosos, le permitieron replantear su vida: “A veces la vida te entrega cosas, y el proceso de entrega es muy doloroso. Pero, desde una perspectiva más amplia, tal vez fue lo mejor. ¿Quién soy yo para decirlo?”.

Tras ser rechazado por Hollywood, Franco reinició su carrera en Europa. Su más reciente película, Hey Joe, se estrenó el 25 de octubre en el Festival de Cine de Roma. En este drama, interpreta a un soldado alcohólico de la Segunda Guerra Mundial que regresa a Italia en busca del hijo que dejó atrás antes de volver a su hogar en Nueva Jersey.

El actor también protagonizó The Price of Money: A Largo Winch Adventure, que tuvo su estreno en Francia, aunque aún no llega a Estados Unidos.

Franco ha diversificado sus proyectos en los últimos años. Además de pintar y dibujar, lanzó una línea de moda urbana junto a su amigo Kyle Lindgren. Según el actor, explorar otras áreas creativas ha sido fundamental para su proceso de transformación personal. “Estoy orgulloso del trabajo que hice en este tiempo, aunque no haya sido en películas. Cambiar quién soy ha sido mi mayor logro”.

Franco busca ahora reconciliarse con una industria que lo vio caer en desgracia y recuperar su lugar en la actuación, aunque con una mentalidad diferente:

Tal vez ahora pueda disfrutar de cada momento de la manera en que no lo hacía antes”.

Con sus nuevos proyectos y su vida renovada, Franco intenta reconstruir su carrera, lejos del brillo de Hollywood, pero con una perspectiva más clara de quién quiere ser.

Fuente: Tribuna