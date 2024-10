Karime le dedica romántica serenada a Gala en la F1: "Yo por ti me muero"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A partir del cierre de la segunda temporada de La Casa de los Famosos se potenció la relación que llevaba Karime Pindter con Gala Montes, quienes se enteraron al salir que el público las shippeaba. A partir de entonces, decidieron seguir tratándose y no forzar, ni apresurar las cosas. Los fans de este supuesto romance siguen con entusiasmo cada muestra de cariño que deja entrever que en un futuro puedan estar juntas y ellas siguen dándose detalles para consentirse.

En redes sociales ambas han presumido cada obsequio que reciben, por ejemplo, arreglos flores enormes que vienen acompañados de notas cursis. Una vez más 'Garime' vuelve a acaparar miradas al preparar un tierno gesto que tuvo lugar en uno de los eventos más concurridos y esperados del año. Como sabes, este fin de semana se celebró el Gran Premio de México, a donde acudieron decenas de aficionados y celebridades, entre ellas, las finalistas de LCDLF.

'La Matrioshka' compartió un video en redes sociales en el que camina por el público en búsqueda de 'La novia de México'. Mientras caminaba por la tribuna, dijo que estaba ahí para ver a su 'Diosa Misteriosa'. Cuando por fin la encontró, la ex de Acapulco Shore le cantó una estrofa de Serenata Huasteca: "Canto al pie de tu ventana, Pa' que sepas que te quiero, Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero". Montes no se quedó atrás y entonó Por el Amor de mi Madre de Los Ángeles Azules.

La química entre ellas ha generado mucha expectativa, sin embargo, hace unos días circularon rumores que sugieren que se trata de una estrategia que ambas pactaron para que la audiencia mexicana siga interesada en ellas. Incluso se dijo que la verdadera historia de amor se encuentra entre Gala y Agustín Fernández, quienes durante todo el programa se besaron en varias ocasiones y reconocieron sentir atracción física mutua.

Se dice que la actriz ha sido captada por cámaras visitando la casa del influencer en varias ocasiones. Gala se quedaría con él a dormir y convenció a Wendy Guevara y a Nicola Porcella de ser discretos y no exhibirlos, ya que esto podría afectar la popularidad de la que tanto ella como Karime están gozando.

Fuente: Tribuna Sonora