'Netas Divinas' juegan la ouija y reciben desconcertante respuesta de un espíritu

Ciudad de México.- Las conductoras del programa Netas Divinas se pusieron creativas y decidieron agregar una dinámica inusual a uno de sus capítulos. Para la ocasión consiguieron una ouija con la intención de contactar con el más allá. Los conocedores de las películas de terror sabemos que jugar con este tablero no debe tomarse a la ligera, pues casi siempre tiene consecuencias lamentables para quienes se involucran en la ronda.

A ellas pareció no importarles y optaron por comunicarse con los espíritus, aunque no todas participaron. Daniela Magún fue la primera en aventurarse. Según contó, su abuela solía usar la ouija y en ninguna ocasión fue víctima de efectos secundarios. Esta experiencia hizo que no tuviera miedo a la hora de tocar la tabla. Otra presentadora que se le unió fue Natalia Téllez. En su caso predominó el escepticismo, pues no creía posible recibir respuestas paranormales.

El par hizo varias preguntas y recitaron frases en latín, guiadas por el invitado que trajo el aparato místico. Después de algunos intentos, Téllez se alejó del instrumento, decepcionada por no haber notado ningún signo de actividad. El experto en el set les pidió que se relajaran y las instruyó sobre algunos rituales que tenían que cumplir antes de poner sus dedos en la ouija. Mientras esto sucedía, Galilea Montijo y Consuelo Duval veían entretenidas lo que ocurría.

Magún fue la primera en animarse a participar

Ellas se mantuvieron al margen debido a que temían por las represalias que podrían sufrir al entrar en contacto con seres que no pertenecen al plano terrenal. Debido a que el tablero seguía intacto se sustituyeron a las jugadoras. Fue entonces cuando funcionó y comenzó a moverse. Sin embargo, las respuestas fueron difíciles de entender, por lo que nunca se supo quién era el supuesto espíritu que les estaba contestando.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Los cibernautas expresaron descontento con la actitud incrédula de Téllez, considerándola una falta de respeto hacia el experto que estuvo en el programa. Por otra parte, los espectadores dijeron que esperaban un enfoque más serio por parte de las conductoras al tratar el tema.

Galilea Montijo y Consuelo Duval prefirieron no jugar

