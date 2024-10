Paola Dalay confiesa la verdad de su separación de José Eduardo Derbez tras ser padres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de los rumores de una supuesta separación sentimental, la reconocida influencer, Paola Dalay, ha empleado sus redes sociales para confesar la verdad de su situación actual con su pareja, el actor y presentador mexicano, José Eduardo Derbez, a pocos meses de haberse convertido en padres por primera vez y cinco años de una relación, aparentemente estable y llena de amor.

Dalay y el hijo de Eugenio Derbez hace un par de días extendieron los manteles largos y se dedicaron amorosos mensajes, pues celebraron cinco años de relación sentimental y los tres meses de su primogénita, Tessa González González. Tras convertirse en padre, el presentador y también comediante ha mostrado tiernas postales al lado de su pequeña y Paola, demostrando que se encuentran más unidos que nunca tras la llegada al mundo de la menor.

Tras su aniversario, la influencer compartió las flores y los regalos que el presentador de Miembros Al Aire le envió como modo de celebración por sus cinco años como pareja y con el inicio de su familia, mostrándose más enamorados que nunca, sin embargo, rumores se extendieron sobre el hecho de que podrían haber decidido tomar caminos separados por los mencionados conflictos irreconciliables que suelen decir los famosos.

José Eduardo y Paola con Tessa. Internet

Al no tener una respuesta concreta del hijo de Victoria Ruffo, ni un comunicado por parte de Paola, la influencer mediante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, recibió el cuestionamiento sobre su aparente separación del actor, por lo que ella respondió de manera tajante que no era así, incluso mostró que le divertía que dijeran eso y pidió que "no hagan caso a chismes falsos".

Con dicho mensaje, Dalay ha dejado en claro que José Eduardo y ella siguen juntos, felices y disfrutando de su etapa como padres primerizos, tal y como han mostrado en algunas ocasiones en sus redes sociales. Como es usual en el actor, se ha reservado de dar explicaciones o respuestas, pero al ser Paola más abierta con sus seguidores, ya ha salido varias veces ha aclarar muchos rumores sobre su relación y situaciones personales.

Paola niega separación. Instagram @paoladalay_2203

