Rechazan orden mordaza, pero aplican restricción parcial en caso de Sean ‘Diddy’ Combs’

Nueva York, Nueva York. — Un juez de Nueva York desechó la solicitud del equipo legal de Sean ‘Diddy’ Combs para imponer una orden de mordaza estricta que impediría la filtración de información a los medios de comunicación por parte de funcionarios gubernamentales mientras el rapero enfrenta cargos por crimen organizado y tráfico sexual. Sin embargo, el juez Arun Subramanian adoptó una orden limitada con el fin de proteger el proceso judicial y asegurar que no se comprometa el derecho del acusado a un juicio justo.

El viernes, el juez Subramanian respondió a la petición del equipo de Combs, según documentos judiciales obtenidos por el medio Page Six. Aunque rechazó la solicitud específica del rapero, adoptó una medida que exige a los agentes federales, investigadores y al equipo legal de ambas partes respetar las leyes que prohíben la filtración de información del gran jurado.

Para ser claros, esta orden no se basa en un hallazgo de que haya habido un delito hasta ahora, ya que el tribunal no ha realizado ninguna conclusión al respecto”, escribió Subramanian. “El objetivo de esta orden es garantizar que a partir de ahora no ocurra nada que interfiera con un juicio justo”.