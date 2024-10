Fey en contra del feminismo; asegura que el machismo es culpa de la crianza materna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El feminismo ha ganado terreno en México en los últimos años. El movimiento es una lucha constante por erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres y fomentar condiciones de igualdad. Mientras que algunas se sienten cobijadas por esta actividad social, otras más la rechazan; una de ellas es la cantante Fey, quien dejó ver su punto de vista acerca de este tema en una entrevista con Marco Antonio Regil.

Para la artista, serían las madres las culpables del machismo que impera en el género masculino. "Nosotras criamos a los hombres y luego nos quejamos de cómo son". Este argumento no es nuevo, de hecho, en redes es uno de los más debatidos, pues, así como ella, varios hombres sostienen que la misoginia se fomenta en casa. Una vez más, esta visión resulta corta, pues recarga sólo sobre las mujeres la tarea de la crianza y les resta responsabilidad a los hombres.

Como era de esperarse, su comentario desató un debate en plataformas virtuales, pues mientras una parte de cibernautas consideran que tienen razón, otros aseguran que la conclusión que dio es simplista y no aborda los problemas de género como una dinámica alimentada por todas las partes. "Las mujeres deben enseñar a sus hijos sobre el respeto y la autoevaluación", insistió.

Por otra parte, mencionó que no se considera feminista y que incluso esta etiqueta le resulta incómoda. Además, está en desacuerdo con varios planteamientos del feminismo, como la supuesta confrontación entre géneros. "Adoro a los hombres. Yo no soy feminista. Me choca la palabra 'feminista'. Me choca esto de que se estén peleando con alguien". La gente señaló que la opinión demuestra que Fey no se ha instruido a profundidad sobre los objetivos que persigue el movimiento, ya que éste no busca la enemistad y, en su lugar, se centra en la equidad y en la deconstrucción de roles de género impuestos.

Tunden a Fey por opinión conservadora

En la sección de comentarios la juzgaron por la visión conservadora que tiene, aunque a otros les pareció apropiada. "Qué onda con la mentalidad tan vieja de la Fey", "Al contrario, me encanta esa forma de pensar, es lo adecuado", se puede leer. Aparte del feminismo, habló sobre el amor propio e invitó al público a "enamorarse de sí mismo" para así dejar de buscar validación externa o compañías vacías o dañinas.

