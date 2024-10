Llanto en Televisa: Cáncer mata a querida conductora; filtran dolorosos últimos momentos con vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del entretenimiento en general se enfrentaron a un desgarrador e inesperado luto durante el pasado mes de mayo debido a que murió una querida conductora y actriz, quien trabajó en importantes proyectos de Televisa como el programa Hoy. A 5 meses de esta lamentable pérdida, un compañero actor salió a compartir cómo fueron sus últimos momentos con vida.

Se trata de la querida Verónica Toussaint, quien perdió la batalla contra el cáncer de mama el 16 de mayo de este 2024 luego de una larga lucha. De acuerdo con diferentes versiones, la presentadora del programa ¡Qué Chulada! en Imagen TV murió luego de haber pasado 10 días internada por complicaciones con el cáncer de mama que le habían diagnosticado en 2021. Aunque libró una primera lucha, meses atrás la enfermedad volvió con más agresividad y ella no se pudo recordar.

Tras la partida de Verónica, quien fue la voz oficial del programa Miembros al Aire, su familia decidió mantener en privado todos los detalles del lamentable acontecimiento y hasta la fecha no hay certeza de qué ocurrió. Sin embargo, el conductor y actor Omar Chaparro acaba de brindar información al respecto ya que él fue una de las últimas personas que habló y trabajó con 'La Toussaint', quien ganó un Premio Ariel por Oso Polar.

Este domingo se estrenó una entrevista de Omar en el canal de YouTube de Yordi Rosado y aquí fue donde el también comediante compartió detalles de cómo vio a Vero poco tiempo antes de morir. El reconocido mexicano explicó que Toussaint y él estuvieron promocionando juntos la película Kung Fu Panda 4, donde ambos hacían doblaje: "Yo no sabía que ella padecía cáncer y estábamos en el día que te avientas entrevistas de ocho minutos con cada medio".

Chaparro compartió que aunque Verónica se mantuvo firme, era evidente que no se encontraba del todo bien: "Yo la veía un poco cansada y cada que llegaba alguien, yo me paro a saludar siempre y ella se paraba también, yo veía que le estaba costando trabajo". El famoso se enteró que su compañera tenía cáncer luego de que un reportero le preguntara directamente por la enfermedad:

Verónica dijo: 'no lo he superado, aquí estamos echándole ganas'", contó Omar.

El expresentador de Sabadazo comentó que luego de saber esta información trató de apoyar a su colega de la siguiente forma: "Yo lo que traté fue nivelar la energía y yo me di cuenta, no puedo estar extrovertido y traté de aligerar". Antes de finalizar su relato, Omar contó una de las últimas conversaciones que tuvo con la fallecida artista: "Recuerdo que nos íbamos a ir a Los Ángeles a la premier con Black Jack y me dijo: ‘quiero ir’ y le dije: ‘no tienes que ir, descansa'".

