Llanto en Televisa: Tras muerte de su hijo, Maribel Guardia da dolorosa noticia y se viste de luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y conductora de Televisa Maribel Guardia abre su corazón en entrevista y conmueve a todos al recordar a su hijo Julián Figueroa, quien falleció el año pasado a los 27 años víctima de un infarto. Al terminar la función de la obra Lagunilla mi barrio en la CDMX, la artista nacida en Costa Rica se acercó a la prensa y brindó una emotiva entrevista, en donde dio una dolorosa noticia que llenó de luto a todos los presentes.

Julián Figueroa (QEPD) y Maribel Guardia

Como se recordará, Maribel sufrió una de las pérdidas más duras de su vida el pasado 9 de abril del 2023, cuando su único hijo Julián Figueroa (a quien tuvo con su expareja, el también fallecido Joan Sebastian), fue encontrado inconsciente en su habitación. Al acudir elementos de primeros auxilios, el joven padre de un pequeño llamado José Julián de 7 años (a quien procreó con su esposa Imelda Tuñón) fue pronunciado muerto en el lugar.

En el canal de YouTube de la reportera de espectáculos Berenice Ortiz, Maribel atendió a la prensa al terminar Lagunilla mi barrio y agradeció al público por su apoyo y cariño, ya que la obra ha sido muy exitosa en México. "Ha sido una terapia, un bálsamo para mí y me ha ayudado en momentos difíciles. qué suerte estar en el escenario, Dios es bueno". Además, reveló una conmovedora noticia: su nieto le ayudó a poner el altar de muertos para Julián, a quien recordarán este próximo 2 de noviembre.

Maribel Guardia y su nieto José Julián

"Ya lo terminamos. 11 horas duramos haciendo el altar, ya bebé estaba cansado pero hoy llegó con unas calaveritas de dulce y me dice: 'quiero poner esa' le digo 'bebé pero ya ponemos de todo ahí' pero él quiere seguir poniendo. El día 2 le vamos a poner comida, ahorita no le pusimos pero nos quedó hermoso. Luego se los enseño", señaló la actriz de 65 años, asegurando que debido a que esta tradición era de las favoritas de Julián en vida, nunca dejarán de hacerla.

"Lo hice el año pasado también, ya será una tradición que voy a tener... primero porque le quiero recordar siempre al niño su papá. Recordarle lo que fue su padre para él aunque él lo tiene tan fresco, tan en su corazón. Me cuenta historias de Julián que me sorprende todo lo que Julián compartió con él", dijo. "Yo le rindo tributo y honor a la vida de mi hijo porque sé que para él era una tradición muy importante y nos quedó bello", señaló.

Por otro lado, cambiando de tema, reporteros cuestionaron a la actriz sobre Ariel Miramontes 'Albertano', luego del escándalo en el que se vio involucrado por la supuesta muerte de la mamá de sus hijos, a lo que ella se negó a hablar o comentar al respecto, ya que aseguró que no se metía en su vida personal. También recordó al conductor y su compañero en la puesta en escena Daniel Bisogno, quien sigue ausente de la obra debido a su recuperación tras ser sometido a un trasplante de hígado hace algunas semanas.

Finalmente, reveló cómo le gustaría que la recordaran luego de morir. "¿A mí? Ay no importa si se acuerdan de mí o no. Mira, lo importante en esta vida es actuar de buena fe, hacer las cosas con amor porque al final es lo que tú te llevas, lo que diste, no lo que tenías. Lo que tú le diste a los demás es lo que tú te llevas, es como te gradúas como ser humano", expresó.

"Lo que quiero el día que me muera es que cuando la muerte llegue decirle 'aquí estoy' pero mira he sido buena persona, traté de dar lo mejor de mí y traté de cumplir y graduarme como persona y ya que me llegue porque a la muerte no hay que tenerle miedo, a la enfermedad sí pero a la muerte no, nos va a tocar a todos tarde o temprano", finalizó.

Fuente: Tribuna