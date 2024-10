Llanto en TV Azteca: Cantante sufre muerte por infarto y hace triste confesión 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca quedó en shock este lunes 28 de octubre debido a que un famoso cantante, que sufrió una dolorosa muerte por infarto, reapareció en el programa Ventaneando e hizo una estremecedora confesión. Resulta que el también escritor se sinceró sobre lo mucho que lo marcó el deceso de sus padres, sobre todo la muerte de su mamá, ya que quedó "huérfano" y su vida no volvió a ser la misma.

Se trata del cantante español Alejandro Sanz, quien recordó los fallecimientos de sus padres, Jesús Sánchez Madero, quien perdió la vida en el año 2005, y María Pizarro, quien falleció en 2012. A lo largo de varios días, la periodista Pati Chapoy ha presentado fragmentos de una emotiva entrevista con el intérprete de Amiga Mía y en la cápsula de este lunes el famoso hizo una remembranza de lo que significaron sus padres.

Sanz, quien años sufrió depresión, contó que fue gracias a su progenitor que heredó su gusto por la música y declaró que, la pérdida de sus papás, lo ha marcado hasta el día de hoy. "Mi papá era un hombre muy callado, no le gustaba mucho dar consejos y esa es una de las enseñanzas más grandes que tuve de él. Se mantenía siempre muy cauto por las cosas que decía, pero él sobre todo lo que más me enseñó, fue el primero que me puso un acorde de guitarra. Entonces me lo heredó de una forma casi por osmosis, ¿no? O sea, por esporas", contó el cantautor.

Alejandro Sanz quedó en shock por la muerte de su padre

Sentí la necesidad de seguir sus pasos en cuanto a la música y para él era como realizar lo que durante su carrera no logró conseguir, ¿no? Porque él trabajaba mucho, pero en salas de fiesta, grabó varios discos, y entonces pues imagínate, para él era un orgullo increíble venir conmigo a los conciertos", agregó.

Y ante la pregunta de la titular del programa Ventaneando sobre si le dolió la muerte de don Jesús Sánchez, Sanz abrió su corazón y aseguró que sufrió una conmoción muy grande por la partida de su papá. "Hombre, ¡muchísimo! Yo tardé tres días en llorar. Estuve tres días encerrado sin echar una lágrima y no podía echar una lágrima. Estaba en shock completamente". Sin embargo, el intérprete dijo que fue otra muerte la que lo afectó más.

Alejandro explicó que enterarse de la muerte de su madre lo dejó devastado, ya que fue algo repentino y ni siquiera se pudo despedir: "Fue más shock el de mi mamá, yo creo. Porque ella fue un infarto, entonces fue superrápido y esas cosas... Yo estaba en Miami y ella estaba en España, entonces no pude ni despedirme, ni absolutamente nada", contó.

Además confesó que, tras quedarse sin sus papás, tuvo que asimilar que se había quedado sin las personas que más lo apoyaron y alentaron a incursionar en el mundo de la música. "Y además, como fue la segunda, ya cuando te quedas huérfano del todo, la sensación es otra. Y yo todavía cuando me dan un premio o alguna cosa así, a mi madre la llamaba la primera porque sabía que ella se iba a emocionar. Y ahora cuando me pasa algo así, ¿a quién llamo?...".

Puedo llamar a mi familia, a mi gente, pero no es lo mismo. Cómo se alegra a una madre, no se alegra a nadie", agregó.

Antes de culminar, Sanz contó que pese a haberle escrito una canción a su madre, siente que le quedó a deber en este sentido. "Le escribí una que se llamaba ‘Tú no tienes la culpa’. A mi papá le escribí otra que se llamaba ‘Ese que me dio vida’. La de mi mamá no me gustó tanto el resultado porque no fui capaz de... Era tanto el dolor que no fui capaz de escribirle con acierto", relató estremeciendo a todo el público.

