Paola Rojas niega relación con el mezcal 'Mixes' tras acusaciones de apropiación cultural

Ciudad de México. - Paola Rojas, conductora del programa De Pisa y Corre, se vio envuelta en una intensa polémica en redes sociales luego de que usuarios la señalaran por apropiación cultural tras el lanzamiento de un mezcal llamado Mixes by Pao. Aunque la periodista intentó desmarcarse del proyecto, afirmando que no tiene propiedad alguna sobre la marca, la situación provocó una ola de críticas que cuestionan su sinceridad.

El conflicto estalló cuando Rojas compartió en redes sociales la promoción del mezcal con el nombre Mixes by Pao, lo que hizo que los usuarios consideraran que la comunicadora asumía la autoría del producto. Las críticas no se hicieron esperar, señalando que el uso del término Mixes, en referencia a una comunidad indígena de Oaxaca, para fines comerciales era un ejemplo de apropiación cultural.

Tras las acusaciones, Rojas eliminó la publicación y difundió un breve video en el que negó ser la dueña de la marca o del mezcal.

Se trata de una marca de productores independientes que me pidieron apoyo para dar a conocer su mezcal. Yo no soy dueña ni he registrado la marca en ningún momento”, aclaró Rojas, intentando aplacar la controversia.