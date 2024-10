¿Rompe tratos con Cruz Martínez? Arturo Carmona se confiesa de divorcio de Alicia Villarreal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de melodramas, Arturo Carmona, acaba de brindar una entrevista en la que se sinceró sobre los problemas amorosos que atraviesa la madre de su única hija, la cantante de rancheras, Alicia Villarreal, haciendo una inesperada confesión sobre su postura ante el ya confirmado proceso de divorcio de productor musical, Cruz Martínez, ¿acaso va a romper tratos con su también socio?

Pese a que desde hacía semanas que había confirmado que estaban en crisis matrimonial, Alicia en entrevista con Venga la Alegría, hace un par de días confesó que ya solicitó el divorcio del padre de sus dos hijos menores, confesando que incluso están en un momento en el que ni se hablan: "Es que es difícil después de tantos años, es difícil desprenderte de algo que ha sido. Mis hijos están bien, están tranquilos y bueno, pues eso lo vamos sobrellevando. Es un proceso".

Por su parte, el actor de novelas como Mi Destino Es Amarte, que fue esposo de Alicia, al ser cuestionado sobre este proceso, señaló que él apoya en todo lo que sea necesario a Villarreal, pues al ser la madre de su hija, quiere que esté bien. Afirma que es una mujer fuerte que con la música va a sostenerse en estos momentos: "Mira, es una mujer muy trabajadora, toda su vida de trabajo, de dedicación a lo que ama y ya sé que el cantar, componer, el escribir, es una gran terapia para lo que venga y lo que sea que llegué en la vida".

Arturo, de la misma forma confesó que su hija, Melenie Carmona Villarreal, siempre está en contacto con él y por supuesto que le ha hablado un par de cosas, más que nada del como se siente ella ante esto, y solo puede decir que mientras la joven cantante esté bien, él está tranquilo y apoyando en todo lo que pueda: "Estamos en contacto seguido con mi hija, no hablamos todo el tiempo de lo que la acontece que es un tema posiblemente de 2. Yo lo que hago es apoyar a la familia, tomen las decisiones que tomen Me comparte hasta donde ella puede, pero lo importante para mí es mi hija".

Finalmente, destacó que no ha hablado con Cruz, pero que los negocios que tienen siguen intactos, y cuando sea pertinente va a buscarlo para hablar de todo lo relacionado, destacando que respeta tanto al exintegrante de Kumbia Kings como a Alicia y sabe que pensaron bien las cosas antes de separarse: "Uno se casa pensando en que no te vas a divorciar y son decisiones dolorosas que se tiene que pensar mucho, de que no tienes que tomar una decisión solamente por un impulso, yo creo que las que están tomando es por algo que han estado pensando hace tiempo y llegar a un punto así es porque se ha pensado mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui