"Se pasan de ver...": Sylvia Pasquel estalla en 'Hoy Día'; da duro mensaje de familia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Harta de todos los dimes y diretes sobre su familia, Sylvia Pasquel acaba de brindar una entrevista para el programa Hoy Día y otros medios de comunicación, ante los cuales señaló que "se pasan de verdura", para no decir la mala palabra, y que estaban crucificando demasiado a sus hermanos y ella, estallando molesta por todo lo que lee de ellos, dando un duro mensaje sobre la familia Pinal y todo lo que enfrentan.

Desde hace años la familia de Silvia Pinal no para de estar en el centro del escándalo, pues se les ha culpado de robarle en vida a su madre, de querer hacer sus movimientos para repartirse la herencia, cuando aún ella está en vida, de no cuidarla y por supuesto, de tener peleas entre ellos por el dinero y propiedades de la primera actriz de Televisa, y aunque los tres hermanos han negado todo, siguen saliendo más y más rumores sobre sus peleas y demás.

Ante esto, cuando a Pasquel se le quiso preguntar una vez más sobre el presunto alcoholismo de Alejandra Guzmán, la histrionista estalló ante las cámaras de Telemundo, afirmando que ya era suficiente de que estén en contra de su familia, que empiecen a buscar a nuevas familias a las que hacerle la vida imposible: "Ya se pasaron de verdura, me cae, agárrense a otros, ahí están los Aguilar, los Fernández, bueno hay otras familias que pueden empezar a molestar y dejarnos descansar, porque sí está cab...".

Tras esto la actriz de Los Ricos También Lloran, declaró que a ella sí le da coraje y tanto a ella como a sus hermanos les daba tristeza ver que su familia ha hecho mucho por México y su talento, y que solo le saquen notas malas, que busquen que estén peleados o inventes cosas, en vez de centrarse en sus trayectorias, logros y esfuerzos: "Todo lo ven mal, todo lo piensan mal, somos malos, nos peleamos, somos unos cuervos, queremos robarnos la herencia, nunca hablan bonito de lo que hacemos y también hacemos cosas padres, le damos a México cosas bonitas".

Finalmente, dijo que ella era una buena persona que no le hacía mal a nadie y no se metía con nadie, asegurando que su hermana tenía un carácter impulsivo, pero que igual no era mala y esa era su forma de ser, por lo que podían quererla u odiarla por ello, pero que ya era suficiente de que quieran llenarla de criticas por todo: "Qué les extraña, si ya saben como es para que la invitan, así es mi hermana, así es desparpajada, impulsiva, así es. Pero ya también, porque juegan con mi mamá con un globo la crucifican".

Fuente: Tribuna del Yaqui