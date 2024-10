Tenía cáncer: Muere querida actriz de Televisa y filtran trágica enfermedad que la dejó sin caminar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi un año de su triste muerte, querida actriz de Televisa reaparece en redes ya que 'reviven' una entrevista en la que habla acerca de la brutal enfermedad que acabó con su carrera y le impidió volver a trabajar. Se trata de Rosita Pelayo, quien perdió la vida el 6 de diciembre de 2023, tres días antes de su cumpleaños 65 debido a un cáncer colorrectal que le detectaron ese mismo año. En sus últimos años, la actriz sufrió contra graves enfermedades que la dejaron sin movilidad.

Rosita Pelayo (QEPD)

La actriz de programas de Televisa como Cachún Cachún Ra! Ra! y telenovelas como Carita de ángel, Salomé, La fea más bella, Sortilegio y Las amazonas, padecía tres tumores que finalmente la llevaron a la muerte. Tras varias cirugías y quimioterapias para poder extirparlos, la artista mexicana lamentablemente falleció a los 64 años. Y aunque su salud no pudo permitirle regresar a la actuación, siempre se mantuvo positiva y con una sonrisa en el rostro.

Este domingo 27 de octubre, el canal de Imagen TV compartió una entrevista que le hizo Gustavo Adolfo Infante en 2019, en donde se sinceró como nunca sobre la enfermedad que acabó con su carrera, y la mantuvo en silla de ruedas durante los años previos a su muerte. Rosita reveló que antes de sus 30 años fue diagnosticada con artritis reumatoide degenerativa y aunque se trató con muchos doctores, no logró detener que avanzara y la dejara poco a poco sin poder moverse.

Rosita Pelayo (QEPD) en 'La fea más bella'

Rosita señaló que después de hacer el melodrama La fea más bella, melodrama protagonizado por Angélica Vale y Jaime Camil, fue cuando su salud empezó a deteriorarse y los dolores se volvieron insoportables. Poco después tuvo que retirarse de lo que más amaba: su profesión. Aseguró que todo empeoró de la noche a la mañana y ahí comenzó su calvario. "Un día empiezo a sentir entumecimiento en los empeines, ahí empieza la tal parestesia (...) cada año que pasaba me iba entumeciendo más", contó.

Fue mientras hacía la obra Made in México que tuvo que abandonar los escenarios: "Se duermen mis pies, se duermen mis manos y tuve que hablar a Sergio (el productor) y decirle 'se me durmieron los pies, no puedo caminar'. De ahí vengo sufriéndola", comentó, asegurando que todo se volvió "una pesadilla" y ni una cirugía pudo quitarle el dolor. "El reumatólogo dice 'ya mana, ya te quedaste así'".

La actriz también insistió en que ella no aceptaba la enfermedad y creía que se iba a curar, pese al mal augurio de doctores: "Me rehúso a estar enferma, rechazo la enfermedad. Yo digo 'yo voy a estar bien'. Doctores prácticamente me dicen 'estás desahuciada, gracias por participar, ya quedaste así'", contó conmovida, asegurando que saber que no había una solución la sumió en una profunda tristeza.

Hay momentos en los que me ahogo de llanto, de angustia, para mí es respirar la tele, el teatro (...) lo platico y me empiezo a poner mal", dijo con un nudo en la garganta.

Finalmente, entre lágrimas, Rosita aseguró que muchas veces había pensado en la muerte debido a lo duro que había sido lidiar con su enfermedad. "El poder salir de esto no sé cuándo va a ser (...) Yo me atreví a decirle a Dios un día, 'Dios, si no me vas a curar llévame contigo, ya no puedo", reveló entonces ahogada en llanto, asegurando que se arrepintió de decirlo pues todos deben "encontrar el sentido de su vida", agradeciendo siempre estar viva, pese a su enfermedad. Descanse en paz.

