Tras 17 años fuera de Televisa, Angélica Rivera llega a TV Azteca; apareció en 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- La reconocida actriz Angélica Rivera de nueva cuenta apareció en todos los titulares del espectáculo ya que este lunes 28 de octubre llegó a la pantalla de TV Azteca, debido a que apareció en el programa Venga la Alegría. Resulta que las cámaras de este matutino obtuvieron imágenes exclusivas de la exprimera dama de México, ya que la captaron llegando a un evento privado en la CDMX.

Como se recordará, 'La Gaviota' se divorció en 2019 del exmandatario Enrique Peña Nieto y desde entonces abandonó su vida pública. Sin embargo, fue hasta este 2024 que la actriz compartió detalles de su vida personal. Incluso, hace unos meses, hizo pública su cuenta de Instagram para mantenerse más cerca de sus seguidores, además de que adelantó que pronto podría volver a la actuación luego de 17 años retirada de Televisa.

Este fin de semana, Rivera reapareció sorpresivamente ante los cámaras de VLA y otros medios, donde se sinceró sobre su vida personal y la posibilidad de haber sido madre de un varón. A pesar de que no esperaba ser captada por la prensa, la protagonista de telenovelas como La dueña y Destilando amor se portó amable y aclaró que se encuentra disfrutando de uno de los mejores momentos de su existencia.

Yo no vengo a ningún evento privado, es el cumpleaños de mi hija Regina, que cumple 19 años, y venimos toda la familia a festejarla", dijo Rivera mientras intentaba escapar de las preguntas de los reporteros.

Y cuando escuchó que un reportero la cuestionó sobre si estaba gozando esta época, Rivera contestó: "Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta, con la boda de Sofí, con mis hijas, estoy viviendo una etapa muy linda de mi vida". Además, la intérprete fue cuestionada si le habría gustado ser madre de un varón, luego de solo haber tenido a tres mujeres: Sofía, Fernanda y Regina Castro, fruto de su relación con el productor José Alberto 'El Güero' Castro.

No, fíjate que no, Dios me regaló tres niñas maravillosas, y esas son las que tengo", expresó antes de retirarse del lugar con una gran sonrisa.

En días pasados, Angélica confirmó su deseo de volver a la televisión el próximo año y también habló sobre la posibilidad de retomar su vida amorosa luego de dos divorcios: Así lo confirmó ante los reporteros que la abordaron en el aeropuerto de la CDMX: "Yo siempre me he dado una oportunidad en el amor, el amor que uno se tiene, no necesito un hombre para mantenerme bella", platicó 'La Gaviota'.

