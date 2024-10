¿Al borde de la muerte? Aracely Arámbula responde a salud de Luis Miguel por grave neumonia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de los rumores de que Luis Miguel estaría internado y muy grave por neumonía, varios reporteros y diferentes medios de comunicación se acercaron a la querida y famosa actriz, Aracely Arámbula, para cuestionarle sobre el actual estado de salud del reconocido creador de temas como Suave, a lo que ella respondió contundente sobre el tema sin dar detalles, ¿acaso está al borde de la muerte?

Hace un par de días, el presentador de TV, Gustavo Adolfo Infante, reveló que desgraciadamente el motivo por el que el denominado 'Sol de México' debió de cancelar varios de sus conciertos en esta última semana del mes de octubre, es debido a que se encuentra muy enfermo de Covid-19, el cual afirma se le complicó y ahora también padece de neumonía, lo que, según sus informes, lo tiene en un grave estado de salud y no saben si vaya a reponerse pronto.

En Sale el Sol, incluso mencionó que aunque no han cancelado fechas de noviembre, sigue siendo desconocido si el intérprete de Culpable o No pueda llegar a realizarlas, destacando además de todo, que no han podido ni reprogramar las fechas de los conciertos que canceló de último momento al estar tan delicado y que su prueba diera positivo: "Entonces ya no tiene para cuando Luis Miguel regresar, las únicas que están anunciando que es en la GNP, pero tiene que reponer las otras. Está muy enfermo Luis Miguel".

Es por estas declaraciones tan alarmantes en el matutino de Imagen TV, que cuando Arámbula fue captada por la prensa en su llegada a la celebración de las 100 funciones de la obra de teatro, Las Leonas, no dudaron en acercarse a ella y cuestionarle que es lo que estaba pasando con el reconocido cantante nacionalizado mexicano, a lo que la actriz no quiso responder si estaba enterada o no, y simplemente señaló: "Oigan, todo lo mejor para todos".

Pese a las insistencias de medios como Venga la Alegría, de Televisa y muchos más, Aracely se mantuvo firme en no querer hablar nada con respecto al que fue su pareja y es padre de sus dos hijos, huyendo ante los cuestionamientos sobre 'Luismi' y también de aquellos en los que estaban señalando a sus dos hijos como personas con vicios, como el alcohol y los cigarros, que ella misma ya ha negado rotundamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui