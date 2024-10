Conductora de 'Hoy' revela el delicado estado de Luis Miguel tras neumonía: "Se complicó"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de tantos rumores, Martha Figueroa aprovechó su aparición en el programa Hoy para hablar sobre Luis Miguel y revelar la verdad detrás del preocupante y delicado estado de salud del famoso cantante nacionalizado mexicano, después de que se informara que padece de una grave neumonía. La conductora asegura que su enfermedad "se complicó" y han mandado a los músicos a su casa.

El presentador y periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, declaró que la cancelación de los conciertos del denominado 'Sol de México' era debido a que se contagió de Covid-19 y que de este derivaría a una neumonía, por lo que estaba supuestamente hospitalizado y muy grave: "Entonces ya no tiene para cuando Luis Miguel regresar, las únicas que están anunciando que es en la GNP, pero tiene que reponer las otras. Está muy enfermo Luis Miguel".

Pero ahora, durante el matutino de Televisa, Figueroa aseguró que el intérprete de La Incondicional y Suave no se encuentra tan mal como se dice y que no tiene ni neumonía, o coronavirus, sino que tenía un problema en la garganta, por lo cual debía de estar en reposo absoluto varios días: "Afortunadamente Luis Miguel está bien, es decir, tiene un problema muy fuerte de garganta, pero no está hospitalizado, está descansando porque no puede cantar en este momento".

La también presentadora de Con Permiso declaró que por el momento los doctores le han pedido que ni siquiera hable, ya que así es como cuidará de su voz y así que sus cuerdas vocales también descansen, porque no solo es aliviarse, sino también el descansar: "No puede cantar, es decir, si tu te alivias, puedes cantar como tu cantas hoy, pero él no. Lo que te dicen, es que dependen de lo que te digan, no hables".

Finalmente, destacó que su problema era como una especie de faringitis que se estaba complicando, y por lo que debe de tener esos cuidados tan detallados, y específicos para que no se presenten mayores problemas y pierda su voz de manera permanente, como se ha dicho en el pasado: "Ahora, imagínate él que no solo debe recuperarse no nomás para funcionar en la vida, sino dar los 10 o 15 conciertos que faltan de la gira, es como una faringitis, pero muy fuerte, se complicó".

