Horóscopos de HOY martes 29 de octubre de Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero y trabajo

Ciudad de México.- ¡Se aproxima el fin del mes! Y si tienes dudas sobre cuál será tu fortuna y quieres leer un consejo del Universo, es indispensable que consultes el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoy, martes 29 de octubre del 2024, encontrarás las predicciones más acertadas de la pitonisa cubana en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de las señales de los astros!

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY martes 29 de octubre del 2024: Predicciones del día, según tu signo zodiacal

Aries

El horóscopo de Mhoni Vidente para este martes 29 de octubre señala que será un día excelente para el amor y más temas románticos, querido Aries; no tengas miedo de intentar algo nuevo.

Tauro

Aumentan sus ahorros; el número 8 puede darle suerte si es que realizará nuevas apuestas o invitará dinero. Recordarás a un exnovio que te hizo mucho daño.

Géminis

Controle su agresividad en el trabajo, pues es probable que se quede solo en el mundo; no pelee con sus colegas. Si se cuida un poco disfrutará de un estado físico perfecto.

Cáncer

No tema, su actual relación no peligra y podrá tener un gran romance si se mantiene feliz y enamorado. Racha de suerte que repercute en sus finanzas personales.

Leo

La fortuna no le sonríe, tenga paciencia con ese ascenso; el bono que tanto ha deseado no tardará en llegar. No pelee con su pareja o se quedará sola.

Virgo

Procure descansar más o tendrá problemas de salud; recuerde que un cuerpo cansado en más propenso a enfermar, querido Virgo. Beba más agua.

Libra

Se notará romántico y mimoso, pero su pareja no estará así este día, querido Libra. Buen día en los juegos de azar y el dinero; le llegará un pago extra.

Escorpio

En el trabajo, reconocerán su talento y disposición para resolver problemas. Si está pendiente de alguna operación, sea más tranquilo.

Sagitario

No se desanime si nota tensión familiar, pasará pronto y en realidad no es un problema con usted. Déjese de remordimientos y gástese el dinero en ese capricho.

Capricornio

Procure aislar los problemas laborales de su vida privada, o todo le saldrá muy mal. La indigestión es fruto del abuso de dulces. Cuide más sus dientes.

Acuario

Su nueva relación amorosa irá de maravilla este día, pero debe ser muy claro con sus límites. Su previsión hace que esté económicamente tranquilo.

Piscis

Sus propuestas de trabajo serán bien recibidas por sus jefes. La espalda le dará algún problema, revise su colchón. Tome más agua, querido Piscis.

