Llanto en Televisa: Chantal Andere reaparece en 'Hoy' y estremece a fans con dolorosa noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Chantal Andere de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa, ya que a escasas semanas de que su madre Jacqueline Andere denunciara que no le daban trabajo, ahora ella dio una lamentable noticia. Ante las cámaras del programa Hoy, la villana de novelas como Marimar confesó lo consternada que se encuentra debido a que una persona cercana se encuentra luchando por su vida en un hospital.

Afortunadamente no se trata de doña Jacqueline y es que Chantal habló sobre la salud de Ernestina Sodi, hermana de su íntima amiga Thalía, quien hace casi dos semanas fue hospitalizada de emergencia, tras sufrir dos infartos. Debido a que la familia Sodi ha sido muy hermética sobre el estado actual de la escritora y periodista, la intérprete de la obra La Casita de los Horrores únicamente confirmó que sí ha estado al pendiente del estado de Ernestina, a través de Thalía.

Yo le escribí a Thalía un mensaje que va a quedar entre ella y yo. Justamente el día de ayer por la mañana y hemos estado en contacto por WhatsApp y ahí estoy presente", explicó Andere durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación.

Asimismo, Chantal señaló que su cariño no solo se extiende hacia Thalía sino también hacia la periodista que ahora se encuentra hospitalizada: "Y además, Titi es una extraordinaria mujer, yo la recuerdo con mucho cariño, tengo varios años de no verla, pero siempre estuvo muy presente en la vida de Thalía cuando estábamos muy unidas ella y yo, antes de que se fuera a vivir fuera de México. Estoy en contacto con ella sin duda", agregó.

Por otra parte, la hija de Jacqueline Andere confesó que ya tenía conocimiento de que su amiga Angélica Rivera tenía el deseo de escribir sus memorias. "La verdad, alguna vez hace mucho tiempo me lo comentó, no hemos hablado mucho, ella está haciendo sus cosas y yo las mías, pero sí, en algún momento hace mucho tiempo me lo dijo y a mí me parece increíble, a mí me parecería genial que lo hiciera", manifestó.

Fuente: Tribuna