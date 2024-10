Luto en Televisa: Conductor de 'Hoy' sufre triste muerte por cáncer y estremece con confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido conductor del programa Hoy, que tiene más de tres décadas trabajando en Televisa, sufrió una dolorosa muerte años atrás y ahora sorprende al público haciendo una desgarradora confesión sobre este momento de su vida. Se trata del también actor Raúl 'El Negro' Araiza, quien hace 11 años se enteró en plena emisión matutina del fallecimiento de su padre, el productor Raúl Araiza.

Fue una mañana de enero de 2013 que el hermano de Armando Araiza pidió un espacio del programa Hoy para compartir que minutos antes había muerto el reconocido creativo de novelas, tras haber luchado contra un agresivo cáncer de prostata. Don Raúl de hecho decidió pausar su tratamiento de quimioterapias y abandonó la CDMX, para vivir sus últimos días en el estado de Veracruz, donde perdió la vida.

Debido a que se acerca el Día de Muertos, diversos reporteros abordaron al 'Negrito' a las afueras de las instalaciones de Televisa para preguntarle qué haría para recordar a su padre en esta fecha tan especial y su respuesta dejó en shock a todos. Resulta que el compañero de Andrea Legarreta mencionó que no tenía contemplado hacer nada, ya que él no suele poner ofrenda en honor al también productor de cine y tv.

Raúl compartió que la principal razón es que los restos de su padre fueron esparcidos en la playa: "Mi jefe está en el mar, en Veracruz, ahí fue donde hicimos una ceremonia, fue un momento muy bonito dentro de lo que significa", compartió y añadió cómo es que recuerda al hombre que le dio la vida: "Nunca he tenido un nicho ahí, no, está en mi corazón, en mis memorias y en todo lo que hago". También dijo que aunque sí tiene algunos objetos valiosos que pertenecieron a don Raúl, no le gusta exhibirlos:

Tengo cuadros de él, tengo premios, ganó muchos premios, pero no tengo una 'egoteca', eso es muy del actor tener su 'egoteca' y yo no tengo colgado nada".

Por otro lado, Raúl declaró ante las cámaras que había regreso a la soltería a solo unas semanas de confirmar su nueva relación. El presentador detalló que no había habido ningún problema con la fémina y únicamente mencionó que el noviazgo no prosperó: "Estoy tranquilo, lo que pasa es que todo es público, pero entiéndeme, es salir y ya, sí creo en el amor y no pasó nada, solo somos amigos, he quedado bien", declaró 'El Negro'.

Solo estoy buscando paz y tranquilidad, lo que pasa es que luego necesito estar conmigo", añadió.

