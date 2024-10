Maca Carriedo saldría de 'La Saga' por traición a Adela Micha, aseguran: "Le dolió mucho"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz, Maca Carriedo, al parecer no habría sido 100 por ciento honesta con sus razones ante su salida de La Saga, debido a que hace un par de horas se informó que la joven habría traicionado a Adela Micha y no le contaría sobre su nuevo trabajo, y simplemente dejaría la emisión de un momento a otro, asegurando que esto "le dolió mucho" y ya no la seguiría en Instagram.

Hace una semana se confirmó por la propia Adela y Maca, que la expresentadora del programa Hoy oficialmente dejaba de formar parte del programa tras siete años al aire, declarando que todo se daba en los mejores términos entre ambas. Sin embargo, no todos han creído que la periodista y la joven estén bien, pues se ha rumorado que la realidad sería muy diferente y estarían peleadas y en malos términos.

Ante esto, Maca afirmó que eso era mentira y que todo estaba bien entre ambas, y el haber salido del espacio Me Lo Dijo Adela, del canal de YouTube, para irse a El Heraldo, pero ahora, una vez más todo ha sido desmentido, debido a que en TV Notas, una supuesta fuente cercana a ambas declaró que: "Todos nos quedamos sorprendidos cuando vimos el posteo de Maca que se iba a El Heraldo. De inmediato le hablé a mi amiga Adela, quien estaba igual o peor que yo de sorprendida. No lo veía venir".

Maca en El Heraldo. Internet

De la misma manera, la presunta fuente declaró que entre Adela y Maca nunca hubo alguna pelea, que para Micha, Carriedo era como una hija, que no había nadie más en quien confiara tanto como en ella, y que incluso pasaba gran parte de su tiempo libres juntas, hasta unas semanas atrás, que ella comenzó a portarse de manera extraña y ya no le decía nada y le preguntaba, pero siempre respondía que no pasaba nada

No quiero juzgarla, pero había tanta confianza entre ellas que no entendemos por qué no le dijo la verdad. Adela tiene contactos por todos lados y le dijeron que Maca estaba haciendo negocios con el periódico. Cuando se enteró, le preguntó si era cierto y Maca lo negó. Adela le creyó. No tenía por qué dudarlo. No obstante, los cambios de Maca eran notorios. Se iba rápido de la oficina. Ya no quería hacer otras cosas y no estaba tan disponible", expresó.

Finalmente, la presunta fuente declaró que Adela no tiene nada en contra de que ella tenga otros proyectos y busque crecer, de hecho le alegraba y la apoyaba en todo lo que se presentaba fuera de La Saga, pero que: "Lo que no le gustó fue la traición, porque le preguntó si era cierto y Maca lo negó. Después solo le habló para decirle que le agradecía todo, pero que quería crecer. No son formas"

Adela siempre le va a desear lo mejor, pero le dolió en el corazón. Tan es así, que ya se dejaron de seguir en las redes sociales. Ya no tienen contacto y ya cada una hace sus cosas aparte", concluyó

Adela no seguiría a Maca. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui