Mía Rubín se atrevería a lo impensable por evitar boda de Erik y vuelva con Andrea Legarreta

Ciudad de México.- La reconocida joven cantante, Mía Rubín Legarreta, al parecer no estaría de acuerdo con las acciones y decisiones de su padre, el cantante Erik Rubín, puesto a que se ha comenzado a decir que la joven en realidad se atrevería a lo impensable con el único plan de que sus dos padres no se separen, sino que el cantante regrese con Andrea Legarreta y de por cancelada su presunta boda con la presentadora, Mónica Noguera.

Hace un par d semanas, el reconocido actor, Jorge 'El Coque' Muñiz, mediante el programa de noticias de Noguera declaró que él sabía de buena mano, pues fue la propia presentadora, que iba a casarse con el intérprete de Princesa Tibetana. Por este motivo, la presentadora del programa Hoy salió a desmentirlo, declarando que tal vez le informaron mal de la situación o cayó en una broma: "No todos los chismes no son reales, o que a veces a nosotros nos involucran en chismes que no son reales, y al final el tiempo es el que sale a darnos la razón".

Poco después de las declaraciones de su madre, la intérprete de Diablo, también salió a desmentir lo que se estaba diciendo, afirmando que aunque como familia se ríen de todo lo que dice, sí hay cosas que le llegan a generar como un nudo en el estómago que le pesa: "Yo creo que ustedes lo saben más que nadie, que esto solamente son rumores. Nos toca a nosotros reírnos y desmentirlo. De repente sí se hace un hoyito en la panza cuando lo preguntan, pero uno tiene que tener la piel gruesa, aguantarlo y responder como es".

Ante esto, el canal de YouTube, El Borlote, tras lo dicho por la joven, salió a afirmar que la hija del intérprete de Happy está haciendo un "chantaje" en contra de su padre, pues cuando está con él fingiría "desmayos" y "vómitos" para tenerlo muy cerca en todo momento e irlo alejando de su presunta futura esposa y en base a ello conseguir al final cancele su boda, pues se rehúsa a creer que el también actor no regrese con la actriz de la obra Vaselina, así que ella toma sus drásticas medidas para evitarlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui