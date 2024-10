Shakira sí rechazaría a Ángela Aguilar: Negaría dueto por su traición a Cazzu y Belinda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Shakira sí estaría muy molesta con la joven cantante de 21 años, Ángela Aguilar, y en verdad habría rechazado el dueto que propuso realizar en el programa Hoy, en una entrevista durante el 2023. Según la fuente, en ese momento hubiera sido perfecto, pero ahora negaría colaboración de manera rotunda y para siempre, por haber traicionado a Belinda y Cazzu, casándose con Christian Nodal y ser señalada como su amante en ambas relaciones.

La cantante de origen colombiana sorprendió al medio artístico y sus seguidores tras reunirse con varias cantantes famosas, entre ellas Kenia Os, Belinda y Danna Paola, para la grabación de su videoclip Soltera, motivo por el que además realizó una linda fiesta en Miami, provocando los aplausos y admiración de las mujeres alrededor del mundo. Sin embargo, diversos internautas no pasaron por desapercibido que la joven Aguilar no fue incluida en el importante proyecto de la cantautora.

Ante este hecho, una persona que trabaja con Shakira, reveló a la revista TV Notas el motivo por el que la ex de Gerard Piqué decidió no incluir a la hija de Pepe Aguilar: "Shakira ha estado en el ojo del huracán en varios momentos de su carrera. En esta ocasión fue por las fotos que publicó junto a Belinda, Danna, Kenia Os y Lele Pons, entre otras. Shakira organizó una fiesta de 'solteras', y no invitó a una de sus mayores fanáticas: Ángela Aguilar", comenzó la fuente.

No sé si recuerden, pero hace tiempo Ángela se declaró fan de la colombiana. Incluso le mandó un mensaje, en una entrevista el 15 de febrero de 2023, diciéndole que le gustaría escribir una canción con ella dirigida a los exnovios. En aquel entonces el público vio su comentario como algo ‘lindo’. Ella acababa de terminar su tormentosa relación con el compositor Gussy Lau. Todo encajaba perfecto", agregó.

De acuerdo con la persona cercana a la intérprete de Te Felicito, las últimas polémicas en las que ha estado involucrada Ángela en torno a su vida personal, provocaron que Shakira decidiera poner tierra de por medio entre las dos: "Nadie esperaba que, tiempo después, Ángela se volviera viral y fuera fuertemente criticada por haberse casado con Christian Nodal, quien era esposo de una de sus 'grandes amigas': Cazzu. Hasta la llamaron 'Ángela Panini' o 'Ángela Chía', haciendo referencia a las historias de Karla Panini con Américo Garza y Clara Chía con Gerard. La gente comenzó a poner el nombre de Ángela en los videos y fotografías que postearon las chicas. No sé si lo hicieron burlándose porque no estuvo invitada o porque realmente querían verla con las demás".

Y a pesar de que se pudiera pensar que la cantante de regional mexicano no fue incluida en el video porque acaba de contraer nupcias con el intérprete de Adiós Amor, la fuente recalcó: "Hay que aclarar que la reunión no fue precisamente de 'solteras'. Porque Lele Pons tiene esposo. Más bien fue un momento de chicas amadas por el público que se han vuelto virales y poderosas por su música". En este sentido, la persona subrayó: "Era evidente que Shakira no iba a invitar a una mujer que han cancelado en varias ocasiones y que para muchas no ha sido un ejemplo a seguir. Shakira crea canciones para las mujeres engañadas, hombres infieles y el desamor. ¿En qué parte entraría Ángela? Sería incongruente invitarla".

Finalmente, el elemento del grupo de trabajo de la barranquillera indicó que el objetivo que tiene la intérprete de Las de la Intuición es empoderar a las mujer engañadas, "no a las que engañan" y al ser la joven cantante del regional mexicana señalada de meterse en la relación de Nodal y Cazzu, incluso de haber interferido también en la relación de los exjurados de La Voz México, donde se enamoraron en el 2019.

Al público le hubiera gustado ver a Cazzu en esta reunión, pero también era imposible por Beli, y peor que estuviera Ángela. Está más que claro que Shakira tomó partido y esa reunión lo dice todo. Dudo que Ángela y Shakira hagan alguna colaboración en el futuro. El karma es el karma", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui