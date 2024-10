Solo lo quieren por dinero y fama; Alfredo Adame está decepcionado del amor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los temas más llamativos es la vida amorosa de Alfredo Adame, pues sus relaciones han sido un continuo sube y baja. En una entrevista reciente se animó a hablar al respecto y reveló que su perspectiva acerca del romance ha cambiado con el paso del tiempo hasta desgastarse por completo. Incluso confesó que actualmente está decepcionado de este sentimiento y ya no espera nada de él.

Además, reconoció que ha tenido muy mala suerte y no ha podido conocer a una persona sincera y auténtica, ya que la mayoría de sus parejas sólo estuvieron con él para beneficiarse de su fama o su dinero. Contó que cuando la prosperidad está de su lado, todas quieren estar junto a él, pero cuando ha pasado por malas rachas ante la falta de trabajo e inestabilidad, "ahí nadie te tira un lazo". Por esta cadera de sucesos ha concluido que el amor es una emoción que sólo existe en las películas y cuentos, pues en la realidad no hay tal cosa.

Desde su experiencia, todas las mujeres caen en la frivolidad y sólo eligen a los hombres por las cosas materiales que están dispuestos a ofrecerles. "Cada vez que llega una mujer a mi vida, lo primero que me dice es '¿qué me vas a dar?’. Es una frivolidad increíble y la verdad me he llevado muchas decepciones. Llega un momento en que yo les digo ¿'pero tú qué me ofreces?'". Pese a los continuos desencantos, aún tiene la esperanza de cruzar su camino con el de alguien que le dé importancia a otras cosas más profundas que lo monetario.

"Pido una buena compañía, con quien tomarme una botella de vino, con quien ir al cine y que no ande buscando dinero", indicó. Sobre el rango de edad que le interesa, reconoció que no tiene un ideal concreto y que está abierto a cualquier opción, desde jóvenes hasta mujeres mayores. "Tengo montones de novias, pero no todas son chavitas. Tengo de 25, de 55 años. Tengo mi jardín".

Su último vínculo fue un suceso muy viral. Hace unos meses circularon unas imágenes en las que paseaba en compañía de Sonya Cortés, conocida en Puerto Rico como ‘Mamy Sonya’, una bailarina, actriz, modelo y presentadora de 62 años. En ese momento, el actor comentó que estaban conociéndose, pero la química entre ellos no dio para más.

Fuente: Tribuna Sonora