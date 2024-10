Tragedia en 'Hoy': Conductora de Televisa sufre dura muerte por neumonía; estremece último deseo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el Día de los Muertos cada vez más cerca a celebrarse en México, tradición en la que los vivos recuerdan a sus seres queridos que ya fallecieron para mantener su memoria viva, una querida actriz, cantante y conductora habla de una dolorosa muerte que sufrió y rompe en llanto. Se trata de la integrante del programa Hoy Mariana Ochoa, quien actualmente compite en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy de Televisa.

Como se recordará, Mariana empezó su carrera muy joven en la música junto a la famosa agrupación OV7, sin embargo, también ha incursionado en la actuación y conducción. Mariana protagonizó telenovelas de TV Azteca como La hija del jardinero, Top Models y Amor sin condiciones, sin embargo, decidió renunciar a su contrato de exclusividad para irse a Televisa, donde actualmente es participante en el reality de baile del matutino Hoy.

Ochoa también participó en un episodio de Divina comida, reality en el que famosos abren las puertas de su casa para consentir a sus invitados con una cena. Durante la charla con el comediante Daniel Sosa, Jaime Maussan y la actriz Mara Escalante, la artista de 45 años vio una fotografía de ella con su fallecido padre, lo que hizo que se conmoviera al revelar lo que le quisiera decir si aún viviera. "Veo la foto y se me brotan las lágrimas como si alguien me hubiera apachurrado un botón en automático, no lo puedo evitar", dijo.

Y es que la actriz sufrió la dolorosa pérdida de su padre hace una década, sin embargo, asegura que su ausencia sigue tan intensa como el primer día: "Mi papá... han pasado 10 años y es como si hubiera sido ayer. Creo que ahí estaba embarazada, fue de mis últimas fotos con él. No soy una persona llorona, no lo soy... tenía 7 meses, estaba a dos meses de que naciera y mi papá fue el primero que supo que estaba embarazada", recordó.

Con un nudo en la garganta, la actriz reveló cuál era su último deseo: "Tenía muchas ganas de ser abuelo y de que conociera a su primer nieta y el doctor me dijo: 'tu papá está muy bien de todo pero ya no alcanza el nivel de oxigenación'", contó. "Lo único que hice fue agarrar una almohada de mi casa, irme a dormir con él en las noches y disfrutar los últimos días. Lo extraño como si hubiera sido ayer", finalizó entre lágrimas la también cantante.

El padre de Mariana, don Salvador, falleció luego de ser internado en el hospital por una neumonía que estaba bastante avanzada. Esta enfermedad le causó un daño "muy severo e irreparable" en los pulmones, lo que provocó su deceso. De acuerdo a lo que dijo Mariana entonces, doctores le detectaron muy tarde esta neumonía, lo que hizo que su muerte sucediera muy rápido. Afortunadamente, lo pudo acompañar en su lecho de muerte y despedirse.

