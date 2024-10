Tragedia en Televisa: Asesinan a querido actor infantil y estremece desgarradora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del espectáculo se enfrentaron a un triste luto hace justo 3 años debido a la desgarradora muerte de un querido actor infantil, mismo que fue asesinado de un certero balazo. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, la familia del intérprete no ha encontrado consuelo y en este nuevo aniversario luctuoso su hermana estremeció a sus fans haciendo una dolorosa confesión.

Se trata del talentoso Octavio Ocaña, quien fue reconocido por interpretar al pequeño 'Benito Rivers' en la exitosa serie Vecinos. Lamentablemente, su vida y su carrera se truncaron aquel trágico 29 de octubre de 2021 cuando protagonizó una persecución con elementos de la Policía del Estado de México y él terminó perdiendo la vida por un impacto de bala. En aquel momento las autoridades afirmaron que se autodisparó, pero en la actualidad dos policías fueron señalados por su muerte. Uno de ellos ya está preso y el otro sigue prófugo.

Octavio Ocaña fue asesinado el 29 de octubre de 2021

La mañana de este martes 29 de octubre el programa Venga la Alegría compartió una entrevista exclusiva con Bertha Ocaña, hermana de Octavio, donde la joven narró lo doloroso que ha sido para toda su familia enfrentar esta pérdida, pero sin duda alguna lo que más impactó al público fue que señaló que ella no puede otorgar el perdón a los asesinos de su hermano. "Creo que de mi parte nunca va existir un perdón hacia las personas que provocaron la muerte de mi hermano".

"Suena fuerte, pero es mi sentir y creo que es lo que tal vez no me gustaría vivir con esto, pero ya he aprendido a vivir con ello", agregó Bertha. La joven actriz también compartió lo doloroso que fue reconocer el cuerpo de Octavio tras su inesperado fallecimiento: "Fue el momento más difícil de mi vida, es algo que no esperas que te suceda alguna vez, por lo menos no así", manifestó.

Además, reiteró que su hermano no merecía morir asesinado: "Eran los planes de Dios pero no era la manera". Sin embargo, Ocaña reconoció que ha aprendido a lidiar con la ausencia del actor: "Por supuesto aprendiendo a vivir con esta ausencia, es muy difícil pasar por ese lugar, regresar a donde todo sucedió". Finalmente, Bertha resaltó que la justicia no ha cumplido del todo, pues aún hay pasos pendientes:

No se ha podido dar continuidad a nuestro caso, no sabemos si se va a quedar con los 21 años o con 13 años, que fue lo último que dijo un juez, también seguimos esperando una respuesta con respecto a la reparación del daño y que la Fiscalía aumente la recompensa del policía que está prófugo".

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegria