Wendy Guevara correría a Agustín Fernández de casa; se negaría a irse y toma drástica medida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y querida influencer, Wendy Guevara, recientemente habría tenido una conversación con el galán de origen argentino, Agustín Fernández, en la que lo habría corrido de su casa en la Ciudad de México para hacer sus vida de manera independiente, pero aseguran que este se negaría a irse y se pondría en un terrible plan, por lo que ella tomó una drástica decisión al respecto.

Como se sabe, después de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, se destaparon muchos secretos de la amistad que parecía perfecta, pues Wendy y Nicola afirmaron que ellos pagaban todos los gastos de la casa que compartían con Fernández, y que realmente el exparticipante de Enamorándonos no aportaba nada y ni siquiera tenía un trabajo como tal. Situación que negó el argentino, afirmando que incluso llega a pagar más que ellos, pues no da para la renta, pero sí para el super.

Ahora, tras esto, salió a la luz un video y audio de Porcella mostrando su inconformidad por vivir con Guevara y el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, y aunque los tres negaron que hubiera pelea, pues eran cosas que ya habían hablado, ahora en TV Notas acaban de salir a afirmar que es todo lo contrario: "Sí hubo lío entre ellos. Nicola no dijo nada malo. Él solo expresó su inconformidad al estar como roomies y es que, por la gran confianza que se tienen, traían un relajo en cuanto a las reglas de convivencia".

Todo esto sirvió para que el presentador del programa Hoy finalmente decidiera salirse e irse a vivir solo, por lo que Wendy cree que lo mejor es que todos vivan de manera independiente, ya que presuntamente no le gusta la cercanía de Agustín con Adrián Marcelo, y prefiere no estar cerca de él tampoco. Sin embargo, parece ser que el argentino no está de acuerdo: "Resulta que Agustín le dijo que no se quería ir, ¡se negó! Entonces, Wendy ya inició con la búsqueda de otro lugar, donde además estará más a gusto porque podrá llevar a sus galanes y ellos no se toparán con Agustín, quien se pasea por la casa en paños menores".

La presunta fuente aseguró que el exontegrante de Guerreros 2020 está muy molesto con Wendy y Nicola por esta decisión y al hablar los acusó de malagradecidos y de abandonarlo, pero que ellos no desean hablar nada, pues sí le tienen mucho cariño, pero no pueden seguir en esa situación tan tensa: "Se puso en un plan pesado, no bajó de malagradecidos a Wendy y Nicola, cuando no es así, ellos lo apoyaron desde antes que entrara a La casa de los famosos, y aún después de que él ventilara cosas personales de Nicola dentro del reality".

Wendy y Agustín pelearían por la casa que rentan. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui