Eminem será abuelo: Su hija, Hailie Jade, anuncia su embarazo en video musical

Ciudad de México.- Hace unos meses te contábamos que Hailie Jade Mathers, la hija del famoso rapero Eminem, se había casado con Evan McClintock, a quien conoció mientras estudiaban en la Universidad Estatal de Michigan, sin embargo, decidieron mantener un perfil bajo. Fue hasta febrero 2023 que se reveló que se comprometieron. Las noticias felices no han finalizado y parece ser un año dorado para la feliz pareja que ahora compartió la noticia de que están a punto de convertirse en padres.

El especial momento no pudo anunciarse de mejor manera que en un video musical. En éste se recopilan fragmentos visuales de su vida como familia, desde la infancia en la cual el cantante aparece criando a su hija, hasta la ceremonia matrimonial que ocurrió en mayo 2024. El material forma parte de su nuevo lanzamiento titulado Temporary, que contiene un bello mensaje dedicado a Hailie que está pensando para cuando el artista muera.

"Jade, it'll be okay, baby, I'm here. I'm watchin' you right now, baby girl. I will protect you, tour guardian angel", recita en una estrofa. Al final del clip, la joven abre la puerta de una vivienda para después dirigirse hacia su padre que está sentado sobre las escaleras. A continuación, le entrega una camiseta que dice 'Abuelo', con el número uno y una fotografía del ultrasonido.

Temporary, cuenta con la colaboración de Skylar Grey, y es una de las dos canciones del álbum The Death of Slim Shade, que está dedicada a sus hijos. Por otra parte está Somebody Save Me, un sencillo a dueto con Jelly Roll, en el que se ofrece una disculpa a sus hijos por sus deficiencias como padre. El material discográfico es el onceavo de la carrera del estadounidense y se publicó en julio, tras la presentación de Houdini y Tobey. En dichas piezas podemos escuchar las voces de Big Sean y Babytron. Este proyecto logró posicionarse en el primer lugar del Billboard 200.

En cuanto a Hailie, colgó una imagen junto a su esposo en la que le hizo saber a sus seguidores que su familia ha comenzado a crecer. Junto a la postal se puede leer la leyenda: "Mamá y papá est. 2025". Hasta el momento se desconoce cuál es el mes para el que se espera el parto.

La foto fue publicada este jueves

