Es momento de usar rosa: Es Octubre 3 y por esto se rinde homenaje a 'Las Chicas Pesadas'

Ciudad de México.- Finalmente es 3 de octubre y ha llegado el momento de usar rosa, para conmemorar el tan esperado y famoso Mean Girls Days, que es lo mismo al Día de Las Chicas Pesadas, en el cual se le rinde homenaje al filme protagonizado por grandes celebridades como Lindsay Lohan.

Cada director espera que el filme que lanza sea del agrado del público y se convierta en un éxito, pero sin duda Mark Waters, encargado de dirigir Chicas Pesadas, jamás se imaginó que más de volverse un éxito, se convirtiera en parte fundamental de la industria cinematográfica y hasta se le fuera otorgado un día para conmemorar su influencia social desde hace 20 años, al igual que la tan icónica saga de Star Wars.

Chicas Pesadas, o Mean Girls, en el año del 2004 fue estrenada en cines a lo largo del mundo, en el que se conoció a la pandilla denominada 'Las Plásticas', siendo su líder Rachel McAdams en el papel de 'Georgina George', y sus seguidoras, Amanda Seyfried como 'Karen Smith', y Lacey Chabert como 'Gretchen Wieners'. Este trío eran las reinas de la escuela, las chicas a las que todas admiraban, temían y algunos odiaban por igual, hasta que comenzó su caída con la integración de 'Cady Heron', personificada por Lindsay Lohan.

Al ser un claro reflejo de la sociedad, con los grupos divididos entre los populares y los denominados nerds o perdedores, que también tienen sus fragmentos, inmediatamente se volvió en una obra clave para los adolescentes. Pero no solo la manera en que manejaron esta división de grupos, sino sus tan icónicas frases, como "¿Por qué estás tan obsesionada conmigo?", "Es tan fetch", y por supuesto la escena de Navidad en la que bailan Jingle Bell Rock de una manera muy sexy.

Pero, lo que calificó el 3 de octubre como el 'Mean Girls Day', fue la escena en la que 'Cady' finalmente comienza con su plan de acercarse a 'Aaron Summers', ex de 'Regina', para que se enamorara de ella, así como ella de él, pero al no ser tan atrevida como las demás 'Plásticas', todo avanza lentamente y se emocionó demasiado por la iniciativa de 'Aaron' de hablarle un 3 de octubre y aunque solo fue para preguntarle que día era, lo sintió como un avance en su relación.

Desde ese momento, cada 3 de octubre se conmemora dicho día vistiendo alguna prenda rosa, ya que en las 'Plásticas' su principal regla es que todos los miércoles deben de vestir de ese color, como si fuera su propio sello, aunque en el caso de su día, no importa si cae en viernes o lunes, sus más fieles fans siguen usando rosado dicho día. Este 2024, que se celebran 20 años desde que rinden homenaje a este icónico e inolvidable filme, en redes sociales como X, antes conocido como Twitter, han comenzado a llenarse de memes.

Fuente: Tribuna del Yaqui