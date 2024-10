Hija de Susana Zabaleta revela si es posible que su madre se case con Ricardo Pérez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alrededor de la relación de Susana Zabaleta han figurado varios comentarios, desde los típicos que criticaban la diferencia de edad que guarda con su pareja, Ricardo Pérez, hasta el supuesto camino hacia el altar. Ambos han demostrado que la química en su noviazgo va de maravilla, por lo que se ha empezado a escuchar el repicar de las campanas. A esto se sumó que la famosa fue vista portando un anillo, mismo que le habría entregado el comediante.

Desde entonces, las especulaciones tomaron fuerza y ahora la atención de los medios está sobre ellos. Para ahondar en el tema, los medios de comunicación recurrieron a la hija mayor de la actriz, Elizabetha Gruener, a quien le preguntaron su opinión sobre el tema. La joven fue vista en la alfombra roja de los premios ACPT 2024, donde no pudo evitar que los periodistas se le acercaran para cuestionarla. El interrogatorio puso nerviosa a la primogénita, quien no pudo dar una respuesta concreta.

"No puedo afirmar nada", apuntó. Al parecer, no es un tema que se haya hablado en familia, no obstante, la hija de la soprano se dijo encantada de que su madre una su vida con el conductor de La Cotorrisa. Desde su perspectiva, él es un "tipazo, una persona muy trabajadora, muy inteligente". Explicó que, en el tiempo compartido, se ha percatado de que trata muy bien a la estrella "y está padrísimo eso", declaró.

Pérez posteó una fotografía romántica con Susana Zabaleta

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez hicieron oficial su relación en junio de este año, luego de varios meses de teorías al respecto en redes sociales. El pasado 30 de septiembre, la celebridad cumplió 60 años y pasó su día especial rodeada de familiares y del amor de su novio. A los dos se les puede ver en una emocionante fotografía en la que aparece él cargando a la actriz, y escribió: "Qué privilegio tenerte en mi vida. Gracias por llenarla de risas, pláticas y aventuras que tendré siempre en mi corazón".

Poco después, la prensa la buscó para indagar sobre cuál fue el regalo que le dio Ricardo. Sonriendo de manera traviesa, levantó su mano izquierda para mostrar una brillante piedra plateada: "¿Mande?". Sin embargo, rompió la ilusión al afirmar que no tiene planes de contraer nupcias. "Ay no, claro que no. Él tiene sus cosas y yo las mías".

