Karime Pindter hace promesa tras salir de 'LCDLF'; esto fue lo que dijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras a algunos integrantes de La Casa de los Famosos la suerte les ha dado la espalda en cuanto salieron, para otros ocurrió todo lo contrario, como a Mario Bezares, quien entró al reality con apenas 250 mil seguidores en redes sociales, mientras que ahora acumula más de dos millones. A otra de las participantes que la ha ido de maravilla es a Karime Pindter, quien se ganó el cariño del público y está a punto de estrenar un especial de stand-up que podrá verse a través de Paramount+ a partir del 17 de octubre.

Pindter sabe que oportunidades como ésta no ocurren dos veces en la vida, por lo que está decidida a sacarle provecho al máximo, para ello, se comprometió a enfocarse en su carrera laboral a partir del 2025 y es que aunque puede parecer que aún falta mucho tiempo para ello, lo cierto es que los últimos meses del año suelen irse como arena entre los dedos. Mientras ese plazo se cumple, pretende divertirse con su familia y sus nuevos amigos que formó dentro del concurso que terminó el pasado 29 de septiembre.

'La Matrioshka' compartió un video que grabó desde su baño. Ella se muestra en un pijama azul rey, mientras realiza su rutina de skincare. A la par, cuenta a todos sus admiradores cuál es el siguiente paso en su desarrollo profesional ahora que el ambicioso proyecto de Televisa concluyó. La influencer ya agendó fechas para festejar Año Nuevo, ir a una boda, viajar para esquiar con Gala Montes y con sus papás, a quienes quiere enseñarles la nieve por primera vez.

Fuera de estos pendientes, Pindter se concentrará al 100 por ciento en las ofertas laborales. Esto incluye dejar de lado el consumo de bebidas alcohólicas. "Si el proyecto requiere que tome, pues tomaré un poco pero muy leve. Va a ser mi año de focus, focus", apuntó. Este sacrificio sería momentáneo. "No quiero dejar el vicio, sólo lo quiero dejar temporalmente", recalcó.

Con el típico sentido del humor que la acompaña, compuso una canción para darle impulso a su compromiso: "Ya no beberé, rebelde no seré, ni vicios yo tendré y me cuidaré por ese gran amor que es el de mi madre". Esta espontaneidad y frescura agradó mucho a sus fans. También reconocieron el inmenso amor que le tiene a su madre, con quien tiene una complicidad inigualable, según sus relatos en LCDLF.

Fuente: Tribuna Sonora