¿Luto en la dinastía? Hija de Silvia Pinal llega a 'Hoy' y comparte triste noticia para la familia

Ciudad de México.- En las últimas semanas las redes sociales y medios de comunicación se llenaron de notas informativas que anunciaban la muerte de doña Silvia Pinal, pues un portal sacó a la luz que la primera actriz sería sometida a la eutanasia o muerte asistida. Fue su famosa hija mayor, Sylvia Pasquel, quien dio la cara a la prensa para hablar de esta situación y negó de forma contundente que la familia tuviera estos planes.

Tras callar estos tristes rumores, ahora la media hermana de Alejandra Guzmán apareció en el programa Hoy compartiendo otra dolorosa noticia sobre doña Silvia, pero que no tiene nada relacionado con su lejano fallecimiento. Resulta que Sylvia decidió hablar con los reporteros acerca de la reciente destitución de su madre de la asociación Rafael Banquells, que ella fundó y que durante años sirvió para apoyar a colegas.

Tras iniciar los trámites de la nueva fundación Silvia Pinal, 'La Pasquel' compartió cuál es el primer paso para conseguir; "Ahorita lo que tenemos que hacer es ponerle fin a la asociación Rafael para que podamos nosotros pasar (a ayudar" a los que sí se merecen esa ayuda y ese apoyo". La abuela de Michelle Salas compartió que tristemente mucho del dinero que entraba a la agrupación de doña Silvia era robado.

Incluso, mencionó grandes cantidades que fueron mal destinadas: "Hubo muchos aviadores, de verdad esperamos que los recursos se tengan que destinar a dónde se tienen que destinar y no estarse autodonando o autoprestando dinero, porqué sí está padre decir 'me autopresto 100 mil pesos, me autopresto, 50, 100 o lo que sea'".

Tanto aviador impide que ese dinero se le pueda aumentar a los actores pioneros".

Antes de terminar, Sylvia compartió cómo se dieron cuenta de los malos manejos: "Ya veníamos viendo este tema, había comentarios y situaciones y ahora que estamos tomando las riendas de muchas cosas y pedimos cuentas y removieron a mi mamá, dijeron que mi mamá no había nombrado a ningún heredero". Finalmente, la primera actriz expresó su tristeza por esta situación: "Me parece muy feo, durante los 33 años que ha existido la fundación han recibido un apoyo".

