Luto en la TV: Infarto cerebral mata a querida actriz y filtran macabra FOTO de su funeral

Seùl. Corea del Sur.- La industria del cine, teatro y televisión se viste de luto tras confirmarse la muerte de una reconocida actriz a causa de un infarto cerebral. Se trata de Park Ji-a, quien perdió la vida a los 52 años de edad este pasado 30 de septiembre luego de ser diagnosticada con una enfermedad que de momento no ha sido revelada. De inmediato, colegas y familiares lloraron su partida y difundieron detalles de su último adiós, el cual se realizó en un emotivo funeral en Seúl.

A través de un comunicado publicado por su agencia Billions se confirmó la muerte de la actriz a los medios de comunicación internacionales. Park Ji-a falleció en Seúl, Corea del Sur, donde también nació ell 25 de febrero de 1972. "Billions recordará para siempre la pasión por la actuación que Park Ji-a demostró hasta el final. Expresamos nuestro más sentido pésame por su fallecimiento y rezamos por su descanso en paz", publicaron en el mensaje.

Park Ji-a (QEPD)

Como se recordara, durante su exitosa carrera la joven actriz destacó en obras de teatro como Bandit, Oasis Laundry Heist Incident, Pyongyang Maria, Daughters of Igalia y You're Carrying Gwangju-ri, Again, esta última haciéndole ganar el reconocido premio Dong-A Theater Awards en Corea del Sur. En cuanto a la pantalla grande, debutó en el cine en 1997 y participó en cintas como Filmmaking, Maria And The Inn, Coastline, Jugineun Iyagi, The Coast Guard, A Little Pond, Mama y Scent of a Ghost.

Ji-a también tuvo roles de gran peso en películas como Epitaph y Gonjiam: Haunted Asylum, papeles que la consolidaron como actriz. En cuanto a la televisión, la actriz destacó en series como The Good Wife, Doctors, Suspicious Partner y The Glory. Zia, como también era llamada, hizo su último trabajo en el filme Wonderland y apenas en mayo asistió al estreno. De acuerdo con seres cercanos a la actriz, su velatorio se realizó el 1 de octubre en un hospital de Seúl y el funeral ocurrió este miércoles a las 10 de la mañana (hora local). Una fotografía del lugar adornado con flores fue filtrada en redes para que usuarios le dieran el último adiós.

Funeral de Park Ji-a

