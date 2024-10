Luto en Televisa: Muere querido galán y filtran dolorosa noticia en 'Ventaneando'; Chapoy reacciona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de la dolorosa muerte de un reconocido galán de Televisa, mismo que falleció luego de haberse hundido en diversas adicciones, filtran una terrible noticia sobre su segundo hijo a través del programa Ventaneando. Se trata de don Andrés García, quien murió en abril de 2023 luego de ser diagnosticado con cirrosis hepática terminal tras vivir una vida llena de exceso y adicciones.

Ahora que ha pasado más de un año desde su triste partida, el actor y productor Rodrigo Vidal se dijo interesado en retomar el proyecto biográfico del protagonista de melodramas como Mujeres engañadas. En entrevista para el programa Ventaneando, Vidal aseguró que desconocía que los derechos de propiedad intelectual, biográficos, de imagen y cinematografía de García le pertenecen a su viuda, Margarita Portillo, por lo que no descartó la idea de buscarla para dar continuidad a la serie.

Creo que es buen momento para localizar otra vez a Margarita y ver si existe todavía la posibilidad de continuar con ese proyecto tan lindo, que a nosotros Andrés nos contó unas anécdotas, unas historias que bien vale la pena compartirlas con todo el público", expresó Rodrigo.

Rodrigo Vidal se apunta para realizar la bioserie de Andrés García

El exactor de Televisa compartió que su equipo habló de viva voz con don Andrés para que les contara su historia: "Nos íbamos a trabajar con él en su casa de Acapulco y tenemos horas y horas de grabaciones, de anécdotas impresionantes que hay grabadas por él ya platicando su historia, y sensacionales, unas aventuras que muchos las creerán, otros no, otros van a decir '¡ay!', pero pues es su historia y es lo que quería contar, son espectaculares y dignas de un guion cinematográfico o una gran serie", agregó.

Posteriormente, Rodrigo cambió de tema y habló del triste panorama que tiene Leonardo García, hijo del fallecido Andrés, quien actualmente se encuentra recuperándose en un centro de rehabilitación tras supuestamente agredir físicamente a su exnovia, Flaminia Villagrán. Vidal confirmó que es verdad que 'El Oso' está pasando por este difícil proceso: "Sabemos que ocurrió un asunto muy personal, y somos nosotros, te juro, somos nosotros bien respetuosos".

Si no estás bien tú como ser humano, tu centro de energía, tus emociones, estás estable y sano, mentalmente sano, espiritualmente sano, energéticamente, o sea, sano todo, no la vas a armar en el trabajo ni nada, entonces mejor dejemos que cada quien sane lo que tenga que sanar", manifestó Vidal.

Finalmente, sobre el motivo por el que como agencia de presentación no han lanzado un comunicado que aclare los señalamientos sobre su presunto consumo de estupefacientes y de violencia contra su novia, Rodrigo aclaró que será hasta conocer la versión de Leonardo que brindarán un punto de vista al respecto. "No podríamos porque no tenemos… ¿qué ha pasado?, no tenemos la historia como es, entonces sería muy arriesgado de nuestra parte, muy atrevido".

Ahorita sería muy atrevido de nuestra parte, pero créeme que en cuanto estemos con Leonardo y haya algo que compartir lo haremos con muchísimo gusto", agregó.

Después de confirmar que el hijo de don Andrés se encuentra rehabilitándose, Pati Chapoy reaccionó a la triste noticia y lamentó que García haya agredido a su exnovia estando bajo los influjos de sustancias: "Pues ojalá se rehabilite Leonardo porque le hace muchísima falta luego de la golpiza que le propinó a su novia", dijo contundente.

