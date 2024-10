¿Muy grave? Pepe Aguilar filtra detalles de la salud de Christian Nodal; la fiebre no cedía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la hospitalización de emergencia de Christian Nodal, el reconocido cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, acaba de brindar una entrevista para Univisión, en la que filtró detalles de la salud del esposo de su hija, la también cantante, Ángela Aguilar, revelando que los médicos no querían darle el alta, pues la fiebre no cedía y eso preocupaba, ¿acaso está muy grave?

Con el intérprete de Por Mujeres Cómo Tú siendo tachado como el culpable, el pasado martes 1 de octubre se informó que Nodal tuvo que ser internado de emergencia en un nosocomio en Estados Unidos, por lo que tenía que cancelar su concierto programado para el miércoles 2 de octubre. Tras esto, en Ventaneando aseguraron que todo se debió a problemas estomacales y a la presión que tiene en su vida, principalmente ejercida por su suegro.

Y ahora, este jueves 3 de octubre, Pati Chapoy en el vespertino de TV Azteca ha confirmado que el joven sonorense ya fue dado de alta y que está mejorando favorablemente: "Christian Nodal ya está en su casa, se está recuperando". Mónica Castañeda agregó que la razón de todo sí es la vida tan ajetreada que ha tenido, por lo que no descansa como debería: "Está muy bien , parece ser que fue un cuadro de deshidratación. Entre la gira que está haciendo, más la boda, vuela a un lado, vuela a ver a la hija (Argentina) aunque va en avión privado y comodísimo".

De igual forma, Pepe en una entrevista con Despierta América, confirmó que su yerno se encuentra mejor y que no le daban de alta porque la fiebre no cedía, señalando que la razón es la sobrecarga de trabajo que ha tenido el intérprete de Adiós Amor: "No le podían bajar la fiebre. Yo creo que esta sobre trabajado". Aguilar no habló sobre la polémica que se hizo con Cristy Nodal, madre de Christian, después de que lo acusara de tener algo que ver con la mala salud de su hijo.

Pero, el tema que no pudo faltar es el de su tan sonado tema, Cuídala Bien, en la que Pepe dedica unas palabras al creador de temas como Ya No Somos Ni Seremos. Según el cantante del regional mexicano, antes de estrenarla, tanto su hija como su yerno la escucharon y estuvieron de acuerdo con el lanzamiento: "Llegué con Christian y le dije: 'Pues mira, creo que nos está jugando todo mundo, vamos a jugar también' y me dijo: '¿De qué me está hablando suegro?'. Ya que la escuchó, se quedó como pensando... y me dice: 'Está buena, todavía no sé qué pensar'".

Finalmente, Pepe declaró que este tema no es en sí dedicado a Nodal y a la intérprete de En Realidad y Abrázame, sino que se inspiró en ellos para crear una canción que todo padre puede dedicarle a su hija cuando ya se va a casar: "La canción esta viene a decir muchas cosas que con música se entienden más que con palabras. A mí me parece que es un tema que va más allá de lo que está pasando con mi hija y su esposo, creo que se puede quedar como un tema que un padre le puede cantar a su hija que se casa".

Fuente: Tribuna del Yaqui