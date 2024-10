Paola Rojas confirma que Televisa la corrió; Andrea Legarreta la reemplaza en 'Netas Divinas'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días la conductora Paola Rojas ha sido tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación debido a que confirmó su salida del programa Netas Divinas y también de Televisa. Sumado a esta situación, recientemente la propia periodista confirmó que había sido despedida de la televisora y Andrea Legarreta ocupó su lugar dentro de la emisión que se transmite en Unicable.

Sí, la noche de ayer miércoles 2 de octubre se estrenó un nuevo episodio de Netas Divinas y luego de dos semanas sin la presencia de Paola, quien llevaba años en el elenco, Galilea Montijo, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún le dieron la bienvenida a una nueva 'Neta', quien fue nadie más y nadie menos que la exesposa de Erik Rubín.

Andy, quien también forma parte del programa Hoy, se unió al elenco de Netas Divinas para llevar la mejor diversión a los televidentes de Unicable, además de que compartió algunas experiencias personales ante las cámaras, como la causa de haberse retirado los implantes de seno. Horas después de que Legarreta debutara en la emisión producida por Miguel Ángel Fox, Paola apareció en su nueva televisora e hizo una fuerte confesión.

Esta mañana de jueves, Rojas apareció como invitada del programa Sale el Sol y aquí compartió porqué había decidido sumarse a las filas de Imagen TV pese a todos los años que había trabajado para Televisa. Ahora que ya se sabe que conducirá el noticiero De Pisa y Corre, así se expresó la famosa: "Tenía clarísimo que era un sí porque hay muchas cosas que me gusta hacer y las disfruto, pero las noticias están en el centro de lo que me llama".

Posteriormente, la exesposa de 'Zague' reconoció por primera vez que Televisa la despidió pues no aceptó que formara parte de dos canales: "Sin embargo, yo sí quería seguir en otros proyectos, voy a decirlo con todas sus letras, yo quería seguir en Netas Divinas. Lo planteé, me lo permitieron aquí en Grupo Imagen. Me dijeron 'bueno pues sí, son compatibles', pero allá (en Televisa) no fue posible. Y bueno pues entonces lamentablemente sí tuve que dejar ese proyecto que pues la verdad lo amo".

Cabe resaltar que además de Netas Divinas, Paola también perdió su lugar en el reality ¿Quién es la máscara?. Al respecto de las amigas que hizo en Unicable, la conductora dijo: "Además adoro a mis compañeras, nos hicimos amiguísimas, pero bueno, no se pudo y a veces toca soltar. Lo que hago es abrazar con todo, con mis años de experiencia, de vida y bueno con mi corazón y con todo lo que tengo esta nueva oportunidad que tanto agradezco".

Fuente: Tribuna