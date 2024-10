"Que se cambie el nombre": Lorena Herrera se burla del rostro irreconocible de Ninel Conde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas no se ha dejado de hablar acerca del impactante cambio físico de la guapa Ninel Conde, en especial por su irreconocible rostro. Luego de que la llamada 'Bombón Asesino' fuera acusada de abusar de las cirugías, ahora la famosa cantante y actriz Lorena Herrera lanzó fuertes burlas en su contra y aseguró que es otra persona.

La guapa mujer sinaloense de 57 años platicó frente a varios medios, como el programa Venga la Alegría, y expuso su opinión al respecto, y aunque alabó su belleza, destacó que Ninel está irreconocible: "Quedó muy bonita, a mí se me hizo muy guapa, otra, otra persona, pero muy guapa, tiene que cambiarse, ¿cómo se llama?, hacerse nuevas identificaciones, nueva identidad, debería de cambiar de nombre, quizás, ¿por qué no?".

En este sentido, Herrera manifestó que no es partidaria de hablar públicamente sobre los procedimientos a los que se someten las estrellas del medio del espectáculo. "Yo no estoy muy de acuerdo en que nos la pasemos compartiendo que si nos hacemos, que si nos metemos, que si nos quitamos, porque no creo que sea al final de cuentas un buen mensaje", dijo la finalista del reality MasterChef Celebrity México.

Ninel Conde se sometió a varias cirugías y luce irreconocible, según fans

De la misma manera, Lorena puntualizó que Ninel no debería promover ni normalizar el abuso de cirugías: "Yo creo que lo principal es aceptarnos como somos, hacer ejercicio, cuidar la alimentación y todo eso, y pues yo creo que sí es como mantener un poquito más eso, el secreto para mi gusto", expresó la intérprete de novelas como El premio mayor, Amy, la niña de la mochila azul y Lola, érase una vez.

Finalmente, Lorena Herrera manifestó que lo más importante en este caso es lo que Ninel Conde piense de su nuevo aspecto. "Yo siempre digo que, si me hago algo, sí o no, no lo digo y no lo comparto, al final de cuentas, yo la veo muy guapa, y lo importante es que ella se sienta contenta, si se ve al espejo y se gusta cómo está, yo creo que eso es lo que importa, no le debe importar si les gusta a ustedes, si le gusta al público, ella está feliz, está bien", expresó.

