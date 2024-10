RBD y Guillermo Rosas hacen las paces: Documento legal confirma un acuerdo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- RBD marcó la adolescencia de toda una generación que celebró su regreso en cuanto lo anunciaron, sin embargo, la alegría duró poco tiempo, pues el tour atravesó serios problemas por un desfalco millonario, del cual Guillermo Rosas, su entonces mánager, era el único sospechoso. A partir de entonces, lo que parecía ser un reencuentro feliz con música icónica se convirtió en una disputa legal.

Esta pugna estaría a punto de terminar, según un documento oficial que se filtró en redes sociales. El texto expone que no se hallaron pruebas suficientes para demostrar que el productor les robó el dinero. En el mismo escrito se apunta un supuesto acuerdo privado entre Rosas y los cantantes, lo que significa que el caso llegó a su fin y no se podrá reabrir en el futuro. Además de esta sorprendente noticia, llamó la atención que en el archivo ya no figuran los nombres de Anahí y Dulce María, quienes decidieron retirar los cargos contra el representante.

Supuesto documento legal sobre caso RBD-Guillermo Rosas

De modo que sólo Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez tenían la intención de seguir adelante con el caso. Dicho documento se entregó al tribunal y confirma que cada parte se hará cargo de sus propios costos, gastos y honorarios legales. Tanto Rosas como los tres artistas resolvieron que se conserve la jurisdicción sobre el caso por al menos 90 días, o más, con el fin de asegurar el cumplimiento de un acuerdo de confidencialidad y otras obligaciones que esperan cumplir. Por su parte, el juez tiene la autoridad para intervenir si es necesario para asegurar que se cumplan los términos del acuerdo.

El conflicto puso en duda un posible reencuentro de RBD. Las opiniones difieren entre sí; mientras Anahí cree que una colaboración entre todos resulta complicada en estos momentos, dado que "el camino de cada uno está por diferentes lugares", Uckermann (quien acaba de estrenar el sencillo Pase lo que pase) no ha descartado el proyecto. "Puede ser (que se retome) en este momento se tienen que resolver cuestiones legales", dijo hace unas semanas.

De lo único que se tiene certeza en este momento es que la pausa de RBD no tiene un plazo definido, aunque se ha hablado que podría extenderse por varios meses. Cabe recordar que esta decisión no quedó en manos de los integrantes de la banda; fue tomada por "terceros junto a otros socios".

