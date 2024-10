René Franco se pone "loco" en entrevista y agrede a Inés Moreno por polémica en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, René Franco se ha vuelto tema de conversación por sus tan polémicos comentarios y reprobables actitudes, pues tras la polémica en Televisa por defender a los denominados 'Tierrosos' en La Casa de los Famosos México y ser acusado de insultar y empujar a la productora del programa Hoy, se ha difundido un video en el que en plena entrevista se pone "loco" y agrede verbalmente a la periodista Inés Moreno.

Franco desde hace semanas es tema de conversación constantemente, ante sus polémicos comentarios a favor de Adrián Marcelo, y los comentarios en contra de la productora Andrea Rodríguez y la presentadora, Andrea Legarreta, haciéndolas responsables de presuntamente haber sido parte principal de que se acabara la diversión en el reality show de la televisora, y de la misma manera de haber sido ellas las causantes de que los patrocinadores abandonaran dicho programa.

Ante esta situación, comenzó a circular que supuestamente el exparticipante de Big Brother VIP había empujado e insultado a la productora del programa Hoy cuando fue panelista en La Casa de los Famosos México, motivo que llevó a Inés a invitarlo a una entrevista para aclarar las cosas. Durante dicha entrevista, mientras que René hablaba, de vez en cuando Inés lo interrumpía y le pedía una explicación más a fondo o daba su opinión a ciertas cosas con las que no estaba de acuerdo y demás.

De un momento a otro, mientras que René estaba hablando se quejó de que Moreno lo violentó verbalmente y ella aseguró que él era quien estaba hablando únicamente, a lo que este se defendió molesto y dijo que no iba a permitirlo: "Más allá de que tu te enojes, me grites, me interrumpas o me digas de todo lo que ha sucedido es que. Es tu entrevista, eres incapaz de escuchar la violencia que estás ejerciendo en contra de mi y te amparas detrás de tener senos y vag...".

En ese momento todo comenzó a descontrolarse, especialmente con el panelista, debido a que gritaba y decía que jamás iba a permitir la violencia de nadie sin importar que fuera mujer, que ella solo lo quería silenciar como lo hicieron en Hoy y jamás permitió que Inés se explicara, aunque ella le exponía que jamás le gritó ni lo insultó o algo parecido a una agr3sión, mientras que él sí con esos gritos: "¿Es lo que quieres vender a tu público? Adelante, porque yo voy a comentar con mis redes lo que yo considero adecuado".

